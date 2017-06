Sooline ebavõrdsus – pseudoteema või mitte?

“Soolist ebavõrdsust tuntakse oma igapäevaelu lahti mõtestades küll ära, ent seda ei peeta tähtsaks ega tunnistata probleemina,” tõdes oma magistritöös Tallinna ülikooli lõpetanud saarlane Liilia Kõiv. Saarte Hääl toob siinkohal omal valikul ära mõned nopped uurimusest.

Uurisin oma magistritöös, millised on ühe Saare maakonna haridusasutuse õpetajate ja juhtkonna arusaamad ja kogemused soolisest ebavõrdsusest hariduses ja tööturul. Soovisin leida vastuseid, kuivõrd ühe väikese kogukonna kooli õpetajad ja juhtkonda kuuluvad inimesed teadvustavad soolisuse tähtsust, kuidas nad oma koolis seda arvestavad, kui oluliseks peavad soolise ebavõrdsuse küsitlusi ja uuringuid. Kuigi tegemist oli konkreetse haridusasutusega, ma selle nime siinkohal välja ei too. Just sel põhjusel, et vältida sildistamist.

Oma uurimistöö jaoks intervjueerisin kaheksat õpetajat ja juhtkonna nelja liiget. Valisin välja võrdse arvu naisi ja mehi – erinevas vanuses ja erinevate valdkondade esindajad. Olgu öeldud, et kohaliku kogukonna jaoks on mõned staažikamad tegutsejad arvamusliidrid, kes kuuluvad otsustajate hulka.

Ebakindlus ja skepsis

Küsimusi esitades puutusin kokku ka ebakindluse ja skeptilisusega. Korduvalt jäi kõlama arvamus, et see on pseudoteema, mis on meile mujalt sisse toodud ja mingite huvigruppide poolt peale surutud.

Nii ütles üks meessoost õpetaja: “Mina ei usu neid väidetavaid Euroopa statistikaid, nii palgalõhet kui ka ebavõrdsust tööturul või hariduses – kui mehed ei taha lasteaia kasvatajad olla, kas hakkame neid sundima?”

Juhtkonna esindaja aga küsis: “Kas jälle tahetakse naistraktoristide aega tagasi? See on nali, aga tõsiselt, kus meil see ebavõrdsus on? Meil on ju suured vabadused, demokraatia, kõik teevad, mis tahavad, käivad, kus tahavad.”

Õpetajad nentisid, et linna koolide direktorid on põhiliselt mehed, samas kui maapiirkondade väiksemate koolide juhid on naised. Pedagoogid leidsid, et igapäevaelus ollakse harjunud, et mehed on kõrgematel positsioonidel. Veel toodi välja, et väikestes kohtades on juhtivad kohad kinnistunud.

Ära märgiti väikese kogukonna erilist positsiooni – väikeses kohas ei ole reaalselt võimalik kandideerida heale töökohale isegi juhul, kui sul on vastav haridus, sest harva tekib võimalus, et mõni koht vabaneb, sellele kohale võetakse aga sageli kellegi tuttava tuttav.

Palka peetakse hea ja pühendunud õpetaja puhul oluliseks motivaatoriks. Palgaprobleemi tõid välja ka kõik intervjueeritud inimesed. Kuna palgad on hariduses madalad, siis on meesõpetajaid raskem kooli saada. Naised pole samuti palgaga rahul, ent parema puudumisel nõustuvad nad kergemini madala palga ja suureneva tööhulgaga. Naisõpetajad usuvad, et küllap ka nende kooli meesõpetajatel on suuremad palgad, sest muidu nad koolis ju ei töötaks.

Üks naisõpetaja kinnitas: “Ma tean konkreetset juhtumit, kus selleks, et uudsele ja teatud kvalifikatsiooni nõudvale kohale kindlasti meesõpetajat saada, tehti üsnagi suur vastutulek. Ta töötas enne kooli tulekut tasuval töökohal, aga kuna tahtis saarele tagasi tulla, siis oli nõus palgas järeleandmisi tegema. Eks nad kirjutasid talle igasugu nn töid juurde, et palka juurde saada, tegelikult teevad naisõpetajad sellised lisatööd justkui möödaminnes ära.”

Õpetajate seas arvatakse, et mõnes valdkonnas eelistatakse õpetajana kindlasti meest ja ollakse nõus talle kõrgemat palka maksma kui naisõpetajale. Juhtkonna esindajad kinnitavad aga, et kandidaatidest valitakse parim ning nais- ja meesõpetajatele makstakse pigem võrdset palka.

Juhtkond: probleemi pole

Juhtkonna seisukoht on, et nende koolis on kõik väga hästi – sooline ebavõrdsus ei ole tajutav probleem, millega peaks eraldi tegelema. Kool on arenev ja ühiskonna vajadusi arvestav, õppurid on tublid ja õpetajad kompetentsed.

Intervjuudest jäi kõlama arvamus, et soolise võrdõiguslikkuse koha pealt on väikesed kogukonnad hoopis teisiti käsitletavad kui suured linnad. Konkurents on väiksem, inimesi ei ole valida, sageli on sügavamalt juurdunud teatud harjumused ja rutiin, uued ja edumeelsed mõtted ei kinnistu kiiresti, neid peab inimestele pidevalt selgitama koolituste läbi.

Kokkuvõtteks võib järeldada, et sooline ebavõrdsus tuntakse küll ära oma igapäevaelu lahti mõtestades (tugevamalt tunnetavad seda naised), aga seda ei peeta tähtsaks ega tunnistata probleemina.

Ometi leidsid küsitletud – eriti naised –, et suhtumine võrdõiguslikkuse teemasse on paremaks muutunud. Erinevusi tolereeritakse rohkem, inimestel lubatakse tavapärasest enam katsetada erinevate õppimis- ja karjäärivõimalustega. Õpetajate arvates avaldavad eriti noored julgelt oma mõtteid. Samas soovitakse selle teema kohta rohkem teavet ja sellele suurema tähelepanu pööramist, et inimesed mõistaksid selle olulisust.

Koolis on õpetajal, tema eeskujul ja väärtushinnangutel, mida edasi antakse, väga tähtis roll. Selleks, et soolist ebavõrdsust ei tekiks, on vaja paljude heade eeskujude olemasolu, avatud mõtteviisi alusharidusest kuni ühiskonnas otsustajateni.