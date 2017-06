TS Laevad loobus kohtumisest

Eile Saare maavalitsuses toimuma pidanud kohtumine maavalitsuse ja laevafirma TS Laevad esindajate vahel jäi TS Laevade ettepanekul ära. Ühe küsimusena pidi kohtumisel arvatavasti arutatama sügist laevagraafikut ja kesköiseid reise.

Saare maavalitsusest ei osatud kohtumise ärajäämise põhjust öelda ning TS Laevad ei soostunud oma otsust kommenteerima. “Ma arvan, et oleks üpris kummaline hakata ajakirjandusega jagama iga kohtumist ja selle toimumist või edasilükkamist või ärajätmist,” ütles TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro (pildil). “See on normaalse tööprotsessi osa.”

Teade kohtumise ärajätmisest tuli pärast eelmisel nädalal lahvatanud avalikku vastuseisu kesköise väljumise võimalikule ärajätmisele. Siis kinnitas aga TS Laevade juht Kaido Padar Postimehele, et kesköiseid reise ei ole plaanis ära jätta.

Eile ütles aga Sirle Arro Saarte Häälele, et otsustatud pole siiski veel midagi. “Midagi ei saa enne väita, kui graafikud pole kokku lepitud,” lausus Arro ja lisas, et reiside maht tõepoolest ei muutu. “Kõige rohkem ongi ju saarlastel endil läbi maavalitsuse kaasa rääkida, mis aegadel reisid peaksid toimuma ja võiksid toimuda. Kui kesköine reis või mõni muu on prioriteet, siis vedaja graafikute tegemisel seda ka arvestab.”