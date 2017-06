Sel laupäeval Kuressaare lossihoovis toimuv vaimulik laulupidu on EELK Saarte praostkonna kirikupäevade tähtsündmus ja kantud olulistest juubelitest – reformatsioon 500, EELK 100 ja Martin Körber 200 –, nagu kirikupäevad tervikuna.

Peole on oodata ühtekokku ligi 400 lauljat Saaremaalt, Hiiumaalt, Pärnust, Nissist, Jürist ja Turu Maarja sõpruskogudusest Soomest. Lisaks kaunistavad rongkäiku ja kogu laulupeo kontserti pasunakoorid, kellest kaugeim tulija on sõpruspraostkonnast Saksamaalt, lähemalt aga Koselt ja loomulikult oma Saaremaaltki – kokku 40 mängijat. Kontserdi maheda vahepalana saame nautida kandlekoori etteastet.

Laulupeo kava koostamisel on lähtutud eespool mainitud tähtpäevadest ning teiste hulgas kõlavad mitmed viisid Martin Lutheri ja Martin Körberi sulest. Saame kuulda eesti autorite vanemat ja uuemat ning samuti välisautorite kooriloomingut.

Kunstiline toimkond on lisaks koori- ja orkestripaladele lükkinud koorilaulude vahele “Kiriku laulu- ja palveraamatust” hulga koraale, mida kontserdipublik saab ühislauludena kaasa laulda ja mille tekstid on ära toodud kirikupäevade korraldustoimkonna koostatud teatmikus, kuhu on koondatud kolme päeva detailsem programm ja laulupeokontserdi kava.

Kui meenutada möödunut, siis ehk paljud meie hulgast mäletavad, et paarkümmend aastat tagasi toimus Saaremaal midagi samalaadset pealkirja “Missio” all. Nii osavõturohket (üheksa naiskoori, 12 segakoori, Saaremaa meeskoor SÜM, neli pasunakoori ja kandlekoor) vaimulikku muusikaüritust pole Saaremaal varem korraldatud.

Laulupeo rongkäik hakkab liikuma kell 14.30 Kuressaare Laurentiuse kiriku juurest, kontsert algab Kuressaare lossihoovis kell 15.

Laulupeo eelõhtul, reedel, 9. juunil kella 20-ks ootame kontserdipublikut Kuressaare Laurentiuse kirikusse, kus musitseerivad Priit Volmer (bass) ja Eduardo Narbona (orel).

Pühapäeval, 11. juunil osalevad koorid ja välispastorid aga jumalateenistustel paljudes Saaremaa kirikutes.

Ootame kõiki osa saama kolme päeva jooksul Kuressaares ja Saaremaa kirikuis kõlavast kaunist muusikast, mis puudutab sügavalt hingekeeli.

Ester Soe, vaimuliku laulupeo kunstiline juht