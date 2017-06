Tartu ülikooli Saaremaa juurtega rahvusvahelise ettevõtluse professori Urmas Varblase kohtumisel Saaremaa ettevõtjate liiduga arutleti nii globaalsetel majandust puudutavatel kui ka lokaalsetel teemadel.

Varblase hinnangul on igal juhul hea, et tulemas on üks suur Saaremaa vald. Seda põhjusel, et Saaremaa asub täiesti eraldi ja seega on tal kaitsta väga spetsiifilised huvid. “Kui Saaremaa on tervik, siis on tal jõudu rohkem, et võidelda. Arengu seisukohalt, ma arvan, on Saaremaa kui terviku, kui brändi eest seismine väga tähtis,” rõhutas ettevõtlusprofessor.

Tema hinnangul ei ole Saaremaa bränd praegu nii tugev, kui tahaksime. Seega on “võitluses” vajalikud kõik mehed ehk kõigil praegustel omavalitsustel tuleb koos võidelda selle eest, et Saaremaa bränd oleks tugev. “Et lätlane ja jaapanlane siia tuleks ja siia ka raha jätaks,” märkis Varblane. Saaremaa tugevuste väljamängimise juures ei ole tema sõnul üks tähtsam kui teine.

Ettevõtluse seisukohalt on küsimus Varblase sõnul sama – kuidas saada Saaremaale haritud inimesi, neid, kes on tulevased ettevõtjad. Võti peitub sealgi ühistegevuses.

“Saaremaa peab ühiselt võitlema selle nimel, et Tartus ja Tallinnas kooli lõpetanud tuleksid siia tagasi ja hakkaksid siin tööle,” kinnitas ta. Täpselt sama oluline on panna ka need saarlased, kes on Eestist ära läinud, teadlikult tööle Saaremaa huvides.

Uudistetoimetus