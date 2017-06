Võidutule toovad tänavu noortejuhid

Saaremaa tänavusteks võidutule toojateks valiti kaks noortejuhti Aivar Krusta ja Tiia Kütt (fotol).

Sel aastal annab Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid võidutule maakondade tuletoojatele üle Rakveres toimuval võidupüha paraadil.

Vabariigi presidendi jagatud võidutule vastuvõtmise maakondlik tseremoonia toimub 23. juunil Orissaare lipuväljakul.

Tänavu toovad võidutule Saaremaale kaks noortejuhti, noorkotkaste poolt Aivar Krusta ja kodutütarde Saaremaa ringkonna peavanem Tiia Kütt.

“Ringkonnas arutati seda teemat ja siis tuligi juhatuses välja, et ettepaneku kohaselt olen üks tuletooja mina. Olen selle asjaga juba 2001. aastast tegelenud, aga tuletooja olen esimest korda ja see on ilmselt selline asi, mida üks inimene elus vaid korra teha saab,” rääkis Tiia Kütt.

Möödunud aastal valiti Saare maakonna tuletoojateks noorkotkas Jaen Ots ja kodutütar Emilia Rozenkron.