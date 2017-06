Juuli on kõige popim pulmakuu

Saaremaal on tänavu suvel nõutuimad abiellumiskuupäevad 7. ja 15. juuli – kummalgi päeval soovib oma kooselu registreerida neli paari.

Kuigi tänavune 7. juuli oleks ilus numbrikombinatsioon 7.07.2017, abielluda soovijad tormi sellele kuupäevale siiski ei jooksnud. “Neli abielu ühel päeval pole siiski midagi erilist, pigem üsna tavaline,” tõdes maavalitsuse perekonnaseisuametnik Viive Nõmm.

Populaarsemate päevade hulka kuulub ka 21. juuli – eilse seisuga oli selle kuupäeva oma kooselu registreerimiseks valinud kolm paari.

Sel laupäeval sõlmitakse kaks abielu, 16. ja 17. juunil ning 30. juunil üks. Kui enamasti valitakse registreerimiseks reede või laupäev, siis üks paar soovib abielluda teisipäeval, 27. juunil.

“Ju see on nende enda jaoks oluline kuupäev,” märkis Nõmm. “Kui meil on võimalik abielu sõlmida, oleme paaridele vastu tulnud.”

Registreerimisi jätkub ka augustisse, ent vähem kui juulikuusse. “Osa soovijaid pole ka veel jõudnud avaldusi esitama tulla,” sõnas Nõmm, lisades, et avaldus tuleb esitada vähemalt kuu enne väljavalitud registreerimispäeva.

Tänavusuvine registreerimiste arv jääb Nõmme sõnul ilmselt samale tasemele kui mullu.

Kõige rohkem abielusid sõlmivad maavalitsuse ametnikud maavalitsuse saalis.

Tänavu on aga väga populaarne abiellumiskoht ka Kuressaare lossi kapiitlisaal. “Mõnel laupäeval abiellub seal koguni kaks paari,” ütles Nõmm, lisades, et uus registreerimispaik on Kuressaares Meedla koja saal.