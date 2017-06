JYSK-i sisustuskaupade poe avamine Kuressaares meelitas eile kohale kümneid uudistajaid.

Kohale oli tulnud sadu inimesi ja uksest siseneval rahvavool ei näinud lõppu tulevat. Peagi oli riiulite vahel liikuda pea võimatu ja nügimist oli palju.

Ühes JYSK-i Eesti regioonijuhi Kaidi Kasega avamislindi läbi lõiganud Jaanus Lepiku sõnul rahva säärane suur huvi uue poe vastu ei üllatanud.

“Juba nädalaid on inimesed vaatamas käinud, et kaugel poe avamine on,” lausus ta. Lepik kolis spetsiaalselt Tallinnast Saaremaale, et siinse kaupluse tööd juhtima hakata. Varem töötas ta Lasnamäe Centrumi JYSK-i vahetuse vanemana.

Seda, et suur rahvahulk töötajaid ei üllatanud, kinnitas ka kaupluse klienditeenindaja Mari Heinväli. Tema sõnul oli see etteaimatav ja seepärast olid ka pea kõik klienditeenindajad avamise puhul tööl.

Inimeste tunglemisest oli näha, et JYSK-i on Saaremaale kaua oodatud, sest paari minutiga oli nii mõnelgi korv täitunud ja suunduti kassasse. Eelnevalt tehti ka kiired arvutused, et kaupa oleks kokku ikka 20 euro väärtuses, sest siis sai kingituseks tasuta pehme padja.

“Mina tahan patja saada!” teatas neiu Helena Mardi kindlalt. Nii mõnigi kaupluse külastaja ütles, et varemalt on ainuüksi JYSK-i kauba pärast sõidetud kas siis Pärnusse või Tartusse, kuid nüüd jäävad need sõidud õnneks ära.

Paljud olid eelnevalt kodus reklaamlehe järgi kaubad välja valinud ja nüüd oli vaja need ainult poest kätte saada. Meta Room, kes oli üks paljudest varakult JYSK-i ukse taha seisma tulnutest, sõnas, et tema soovib redelit, mis tal ammu juba välja valitud.

Kõigi rõõmuks ei erinenud Saaremaa JYSK kuidagi mandri omadest. Kauba valik oli sama suur ja kirju. Köögirätikutest aiamööblini ja vooditest pildiraamideni. Lisaks ostjatele oli ka palju uudistajaid, kes lubasid hiljem tagasi tulla, kui suurem trügimine möödas.

Paar minutit pärast avamist oli kassade juures juba kümnete meetrite pikkune järjekord, mis vaatamata klienditeenindajate pingutustele kahaneda ei tahtnud.

Peagi võis kauplusest väljumas näha inimesi, kel mitmed kotid asju täis ja pehme padi kaenlas.

Lisaks suurele ostlemisele said huvilised mängida mänge ja osaleda viktoriinides, mida korraldasid päevajuhid. Samuti jagas JYSK-i maskott väiksematele uudistajatele sadu õhupalle. Ostlemismeeleolu tekitavat muusikat mängis DJ Cortes.

Suhtekorraldaja Marko Paluveeri sõnul on Kuressaare pood JYSK-i esimene kauplus Eesti saartel ja siinne kauplus on ka kogu Baltikumis esimene JYSK, mis asub väljaspool kaubanduskeskusi. Endise Säästumarketi asemel avatud JYSK-i poe kogupindala on 956 ruutmeetrit, millest 710 m² on müügisaali pind. Avatud pood annab tööd 10 inimesele. Tegu on juubelihõngulise kümnenda JYSK-i kauplusega Eestis.

Vaata galeriid

Teele Tilts