Noored kotkad ja kodutütred kogunevad Saaremaal laagrisse

Täna koguneb Saaremaa maleva noorteorganisatsioonide ühisesse laagrisse 150 noorkotkast ja kodutütart koos juhendajatega. Karujärvel toimetatakse ja omandatakse elus tarvilikke teadmisi pühapäevani.

Kodutütarde instruktori Ingrid Paiste sõnul on varasemad laagrid toimunud Tehumardil, kuid tänavu minnakse hoopis Karujärvele. “Esimesel päeval on plaanis väike tutvumisõhtu ja lapsi ootavad ees mitmed töötoad,” ütles Paiste. Seal jagatakse õpetusi telgi kokkupanemise, laskmise ja vetelpääste osas, et mõnusat äraolemist mõne tarkuse ja oskusega täiendada.

“Õhtul ootab ees pidu ja planeeritud on ka öökino,” lisas Paiste. Viimane päev veedetakse aktiivselt teatevõistlustes osaledes.