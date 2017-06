Erinevad poliitilised ühendused sügiseste valimiste esinumbrite ja vallavanema kandidaadi avaldamisega ei kiirusta.

Praeguseks on Saaremaa vallavanema kandidaadi avalikustanud vaid sotsid ja Reformierakond. Kui esimesed teevad panuse praegusele Kuressaare linnapeale Madis Kallasele, siis reformikad tõid eesliinile Tiiu Aro.

Vahepeal erimeelsuste küüsis olnud EKRE Saaremaa piirkonnal on kindlasti kavas oma nimekirjaga välja tulla, kinnitas juhi kohuseid täitev Meelis Malk (pildil). “Meil läheb hästi,” kinnitas ta olukorra kohta parteis. Nimedest Malk veel rääkida ei tahtnud. EKRE-l on tema sõnul olemas vallavanema kandidaadi kandidaadid, kellega praegu läbi räägitakse.

Saarte Häälele on vihjatud, et EKRE esinumber võib olla hiljuti Kuressaarest preestriametist lahkunud Roland Tõnisson, kuid Tõnissoni sõnul ei vasta see tõele.

Valimistele on sihiku seadnud ka EKRE-st välja visatud Maria Kaljuste, kes on neil päevil asutamas uut erakonda. Ta ei välistanud, et tuleb Saaremaa valimistele juba oma nimekirjaga ja palub kaasa lüüa soovijatel temaga ühendust võtta.

IRL-i Saaremaa piirkonna juht Kaido Kaasik ütles, et erakonna valimisnimekirja esimese otsa mehed ja vallavanema kandidaat tehakse avalikuks selle kuu jooksul.

Kandidaatidest polnud midagi veel rääkida ka kohaliku Keskerakonna juhil Mihkel Undrestil. Tema sõnutsi on selle asjaga veel aega.

Vähemalt osa Keskerakonna liikmetest siirdub pärast piirkonna juhtide väljavahetamist Saarlase nimekirja. Valimisliidu viimasel koosolekul osalesid lisaks Mart Mäekerile ka Janne Nurmik ja partei ainus linnavolikogu liige Rein Sepp.

Samas ei kavatse valimisliit vallavanema kandidaati enne valimisi üldse välja käia. “Jätame selle otsuse uuele vallavolikogule. Lisaks demokraatliku lähenemise väärtustamisele annab see uuele volikogule ka võimaluse apoliitilise vallavanema ja vallavalitsuse määramiseks,” ütles valimisliidu liige Mart Maastik (pildil).

Valimisliidu programmitoimkonna liige Virge Pihel teatas, et liitu hakkab vedama viis “juhtoinast”, kes selgitatakse välja 21. juunil toimuvatel sisevalimistel. “Kui nad valijate usalduse pälvivad, jätkavad nad oma tööd ka Saaremaa ühendvalla volikogu koosseisus,” märkis ta.

Mehis Tulk, Raul Vinni