Erinevate ametkondade ühist rannikualade reostustõrjeõppust segas tugev tuul, mistõttu tuli mõnest harjutusest loobuda.

Kolmapäeval toimunud reostustõrjeõppuseks oli planeeritud tegutsemist nii maal kui ka merel. Kuressaare korrapidamisgrupi vanemoperatiivtöötaja ja õppuse peakorraldaja Juri Zabellevitš ütles, et kõik päris plaanipäraselt ei läinud, sest ilmaga koostöölepet ei saavutatud.

“Ilmataat ei olnud sel päeval kuidagi meie poolt ning turvakaalutlustel ja osapoolte kokkuleppel olime sunnitud merele mõeldud tegevused ära jätma,” tõdes ta. Zabellevitš lisas, et tugeva tuule tõttu poleks olnud mõistlik saata meeskonnad merele reostustõrje poome paigaldama. “Samas said kõik kaldale planeeritud tegevused ikka läbi tehtud,” kinnitas peakorraldaja.

Zabellevitši sõnul sujus koostöö hästi, sest omavahel ollakse tuttavad ja see mängib olukordade lahendamisel alati suurt rolli. “Järeldusi pole me veel ühiselt teinud, kuid võib öelda, et niisugused harjutused ja koostoimetamised on vajalikud, seda enam, et sellised sündmused ei ole meie jaoks tavapärased ja nende korral tegutsemine vajab meeldetuletamist,” nentis ta.

Juri Zabellevitš lisas, et vahepeal on näiteks lisandunud uut varustust ja seetõttu on mõistlik varakult selgeks teha, kui hästi see teiste koostööpartnerite varustusega sobitub ja kuidas toimib.