Saaremaa on trühvlileidude poolest Eestis esirinnas

Tartu ülikooli juures kaitstud bakalaureusetööst selgub, et kuigi Saaremaal leidub Eestis kõige enam trühvleid, pole siit veel avastatud kulinaarselt hinnatud suvitrühvleid.

Kai Ilvese bakalaureusetööst “Trühvlite elurikkus ja levikumustrid Eestis” ilmneb, et Saaremaa trühvlirohkuse puhul on määravaks mereline kliima, mis ei lase miinuskraadidel Eesti mandriosaga võrreldes samale tasemele langeda. Teine trühvlileidude poolest esirinnas olev maakond on Valgamaa, kus ainsana Eestis on leitud ka väärtuslikke suvitrühvli viljakehi. Valgamaa eripära võiks olla keskmisest varasem soojaperioodi algus või paksem lumekiht talvel, mis ei lase külmal trühvlitele liiga teha.

Trühvlite põhjapoolseimaks kasvukohaks on seni peetud Ojamaad, kus leidub ka looduslikult kulinaarselt hinnatud suvitrühvleid. Bakalaureusetöö juhendaja Leho Tedersoo ütles, et arvestades kahe saare klimaatilist sarnasust, on alust arvata, et suvitrühvleid peaks leiduma ka Saaremaal. “Peame Saaremaad kõige tõenäolisemaks, kust võiks neid hinnalisemaid liike leida,” sõnas Tedersoo.

Ta märkis, et praegu on teadlastel pooleli trühvlite otsimise ja kaardistamisega seotud KIK-i projekt ja võimalik, et just selle käigus tehakse ka väärtuslik avastus. “See on nagu nõela heinakuhjast otsimine,” rääkis Leho Tedersoo. Otsimine põhineb paljuski teadlaste intuitsioonil ja Lääne-Euroopas saadud kogemusel. Kõigepealt tulevad kasvukohana kõne alla laialehised metsad, pigem lubjarikas ja kuivapoolsem pinnas, poollooduslikud kooslused, nagu puisniidud ja vanad pargid. Peremeestaimedena on eelkõige mõeldavad tamm, pärn, sarapuu.

Juba 2008. aastal alustas Saaremaal tegevust katseline trühvlikasvandus, kust võeti teaduslikel eesmärkidel DNA-proove. Mitmed eraisikud on Saaremaal huvitatud trühvlikasvanduste rajamisest ja on pärinud kodumaiste seemikute tellimisvõimaluse kohta. Võimalik, et nõudluse suurenedes võetakse istikute tootmine ka arutusele.

Trühvel

Trühvlid on ümaraid maa-aluseid viljakehi moodustavad seened, mille aroomi ja maitseomadusi kulinaarias kõrgelt hinnatakse.

Sada grammi valgeid trühvleid maksab ligikaudu 650 dollarit, mis teeb sellest kõrgeima turuväärtusega seene maailmas. Neid leidub peamiselt Itaalias, kuid valgeid trühvleid on avastatud kasvamas ka Horvaatias, Šveitsis, Sloveenias, Serbias, Rumeenias ja Ungaris.

Söögikõlbulikke liike on ligikaudu kümme, millest umbes pooled kuuluvad tipprestoranides gurmaanide toidulauale. Näiteks Prantsusmaal ja Itaalias väljastatakse aastased seeneload, mis on võrreldavad meie kalapüügilubadega. On teatud kogus, üle mille ei tohi korjata, ja ajalised piirangud.

Trühvlite perekonda kuulub hinnanguliselt 180–220 liiki, Eestis esineb teadaolevalt 22 liiki.