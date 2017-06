Saarlanna sai Fujitsu stipendiumi

Fujitsu Estonia andis koostöös Tallinna tehnikaülikooli Arengufondiga esmakordselt välja 1300-eurose stipendiumi, mille pälvis Saaremaalt pärit Eva Maria Veitmaa. Stipendium antakse TTÜ tudengile, kes on hea õppur ja kel on soov end edaspidi õpitud erialal rakendada.

Andekas informaatika eriala üliõpilane ütles, et kavatseb stipendiumiga minna Poolas korraldatavatele IT-kursustele, kus keskendutakse mobiilirakenduste arendusele. Veitmaa hinnangul peaksid internetikasutajad tähelepanu pöörama küberhügieenile. “Sageli on turvalisuse valdkonnas märgata puudujääke. Ei teadvustata endale, kui kerge on tänapäeval interneti vahendusel kuritegevuse ohvriks langeda ja et igast tegevusest jääb jälg. Küberhügieeni tasuks õpetada maast madalast,” tõdes stipendiaat.

Üle-eelmisel aastal Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpetanud Veitmaa on sel kevadel abiõppejõud TTÜ-s Java põhikursusel. Samuti on ta olnud Microsoft User Group´i turundusjuht ja informaatikat propageeriva tuuri Geeks on Wheels peakorraldaja. Lisaks 1300-eurosele stipendiumile on kandidaatidel praktikavõimalus AS-is Fujitsu Estonia ja stipendiaadid saavad osaleda ettevõtte konverentsidel Fujitsu foorumil Münchenis.

Teele Tilts