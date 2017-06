Seakatk kahandas lihatööstuse kasumit

Saaremaa Lihatööstuse käive kasvas mullu ligi 10 protsenti 20,9 miljoni euroni, kuid kasum vähenes paljuski seakatku tõttu üle 60 protsendi ehk 357 400 eurole.

Kasumi kahanemise peamine põhjus oli seakatku jõudmine Saaremaale, mis suurendas ettevõtte kulusid, tõdes Saaremaa Lihatööstuse (SLT) juhatuse esimees Kristjan Leedo (pildil).

“Varem viisime loomsed jäätmed välismaale, kuid kui seakatku tõttu piirid kinni pandi ja olime sunnitud jäätmeid transportima vaid riigiettevõttesse (Eesti loomsete jäätmete käitlemise tehas Vireen – toim), siis nemad kasutasid võimalust ja tõstsid oma hinnad taevasse,” kõneles Leedo. See mängis kasumi vähenemises suurt rolli.

Oma roll oli seakatkuga seonduvalt ka sellel, et eksport lähiriikidesse kuivas kokku. “Väiksed partnerid, kes meil Soomes ja mujal olid, ütlesid läbi lillede lepingud üles, kuna nad ei julgenud seakatku piirkonnast enam liha vastu võttu,” rääkis lihatööstuse juht, nentides, et sellega kadus eksport lähiriikidesse sisuliselt ära. See viimane küll kulusid tööstusele juurde ei tekitanud, kuid tuludest haukas küll suutäie.

Väljaminekud kasvasid ka tööstuses sees. “Kuid üks suuremaid põhjusi oli tõesti see, et riigifirma võttis kätte, kasutas olukorda ära ja tõstis jäätmete äraandmise hinna mitmekordseks. See oli väga näotu nende poolt,” leidis Leedo.

Ettevõtte värske majandusaasta aruanne tõi välja, et SLT 2016. aasta kogutoodang kasvas 2,7 protsenti ehk 5306 tonnini, sellest moodustasid keedutooted – viinerid, sardellid ja keeduvorstid – 1741 tonni, suitsutooted 1115 tonni, jahutatud liha, tapasaadused jmt 2450 tonni.

Läinud aasta jooksul investeeris ettevõte põhivarasse ligi 750 000 eurot. Peamiseks investeeringuks oli esinduspoe ja restorani Pull avamine Tallinnas Rotermanni keskuses.

Ettevõttes töötas mullu keskmiselt 247 inimest, mis on 17 võrra rohkem kui 2015. aastal. Palgakulud kasvasid 10 protsenti ehk 3,2 miljoni euroni.