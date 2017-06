SUUR MAA, SUURED ASJAD: Euroremont Toompea moodi

Toomas käis juba mitu päeva ringi, sünge nagu äikesepilv. Ta oli pettunud iseendas ja kõiges ümbritsevas, isegi naabri kassi nägu ajas südame pahaks. Kass istus trepikoja aknal ja vaatas kõigutamatu rahuga, kuidas Toomas oma korteri ust lahti keerab.

Korter! Nimelt see oligi Toomase tusatuju põhjus. Ja alles äsja oli ta olnud nii õnnelik ja rahulolev – viimaks ometi oma elamispind! Ta oli korteri ostnud mõni kuu tagasi. Kena kahetoalise korteri kivitrepikojaga puumajas.

Korter nägi klants välja, kenasti värvitud siledad seinad, uus põrandakate. “Te näete ju, kui hooliv inimene siin elas, euroremont kõik puha tehtud,” oli kiitnud ka tehingut vahendanud maakler.

Kuni ühel rõskel kevadpäeval hakkas Toomas tundma ärritavalt tugevat lõhna, nagu oleks kortermaja asemel seenemetsa sattunud. Siis oligi ta avastanud elutoa nurgast suure tuhmi jälje. Olukorda hinnanud sõber pani ehmatava diagnoosi: kipsplaatide taga, millega seinad üle löödud olid, vohab mingi hallitusseen. Elu leidus ka sileda põrandakatte all. Toomasele jõudis kohale kibe tõde, et soodsalt saadud kinnisvara osutus põrsaks kotis.

Teate, mida Toomas tegi? Kiskus mõned plaadid seintelt ja põrandalt üles, asendas uutega ja kattis värviga. Ning et turg parajasti buumis ja korter asus heas piirkonnas, läks värskelt euroremonditud põrsas uues kotis uuele ringile.

Sõna “euroremont”, mis 1990-ndate teises pooles oli kinnisvaraturul kõva tegija, on praeguseks käibelt kadunud. Arvatavasti just selliste skeemide tõttu. Nõukogude inimesed, kes olid harjunud elamistes pruunide toonide ja hämarusega, ahmisid kõike, mis oli läänest ja “euro”. See tähendas puhtust ja valgust. Enamasti tehti remonti südamega, kuid leidus ka ehtsaid pettureid, kes kergeusklikke alt tõmbasid.

Valitsuseremont, mida meie silme all praegu tehakse, on kah üks paras euroremont. Probleeme Keskerakonna, IRL-i ja sotside kolmikliidus jagub ja pisikese praavitamisega neid lahendada ei õnnestu.

Praeguse remondi taga on IRL oma uue esimehe Helir-Valdor Seederiga. Maksupakett võeti demonstratiivselt lahti, nüüd vahetatakse teistpidi demonstratiivselt välja ministrid. Muidugi tahab Seeder end kehtestada ja lähemaid liitlasi ametisse lükata, aga vahest on muudatuse teine põhjus selles, et valimiskünnisega kimpus olev erakond tahab lihtsalt valimiste eel oma pinki näidata? Võtame või ülihea renomeega Jüri Luige esilelükkamise.

Sotsid lasevad IRL-il tegutseda, sest neile on valitsuse püsimine ülimalt tähtis nii erakonna aparaadi toitmiseks kui ka muidu pildil püsimiseks. Pealegi on Jevgeni Ossinovskil avanenud võimalus oma asja ajada (alkohol, suhkur).

Keskerakond saab tänu IRL-ile tähelepanu natuke iseendalt ja seega võimuliidu peamistelt hädadelt kõrvale juhtida. Endist esimeest Edgar Savisaart ootab kohtutee ja Keskerakond on võtnud ette enneolematult mitmekihilise mängu. Ühtaegu püütakse näidata end kõige demokraatlikuma, eestimeelsema, venekeelsetest kodanikest hoolivama; uusi väärtusi kandva, aga ka vanu hoidva erakonnana. Savisaar tohib olla de facto linnapea ja vahest isegi valimistel kandideerida, samal ajal justkui distantseerutakse temast. Esimees Jüri Ratas keerleb ajakirjanike ees nagu koolilaste seas moodne näpuvurr. Keskse metafoori juurde tagasi tulles: plaadid seina ja müüki! Ja meie, valijad, muudkui ostame…

Neeme Korv, Postimehe ajakirjanik