Teadlased istutasid merepõhja mereheina

Eesti mereinstituudi teadlased istutasid Saaremaa rannikumerre 384 meriheina taime, et aidata taastada mereökosüsteeme ja parandada mereelupaikade seisundit.

TÜ Eesti mereinstituudi merebioloogia nooremteadur Liina Pajusalu rääkis, et taimed istutati Soela väina (Soela küla lähedale) ja Tagalahte umbes 700 meetriw kaugusele kaldast ja 3 m sügavusele. Kummaski veekogus istutati taimed 25 m x 25 m suurusele katsealale spetsiaalsete raamide vahel, kuhu mahub 16 taime. Kõik taimed pärinevad merepõhjast Saaremaa lähedalt rannikualalt.

Katsealadelt võtavad teadlased proove ja neid monitooritakse kolme aasta vältel (2017–2019). Katsete eduka õnnestumise korral plaanitakse hiljem sama tegevust suuremal skaalal, ütles Pajusalu.

Teadlase sõnul valiti Saaremaa meriheina elupaikade taastamise metoodika väljatöötamiseks seetõttu, et nii Tagalahe kui ka Soela vetes on selleks sobivad pehmed liivased põhjad ning Saaremaal asub ka mereinstituudi Kõiguste välibaas, mis annab võimaluse välitöid ette valmistada ja laborit kasutada. Sarnaseid töid on varem edukalt tehtud Vahemere ääres, Läänemeres on seni taimi merepõhja istutanud vaid rootslased. “Meriheinaaasad on ühed väärtuslikumad ja enim ohustatud mereelupaigad üle maailma. Meriheina kooslused suurendavad elupaigalist mitmekesisust, pakkudes häid varje- ja toitumistingimusi paljudele teistele taime- ja loomaliikidele,” selgitas Pajusalu.

Meriheina istutamine on osa Euroopa Liidu Horisont 2020 projektist “Muutlike Euroopa mereökosüsteemide taastamine”, mille raames tegeletakse Läänemere, Põhjamere ja Vahemere olukorraga. Läänemerest on projekti kaasatud Tartu ülikool ja Turu ülikool.