Valjala kool viis tublimad reisile

Valjala põhikooli tublid noored said tänavu vastuvõtu asemel preemiaks reisi Tartusse AHHAA teaduskeskusesse.

Tartus külastati näitusi ja tähistati õppeaasta lõppu. Valjala põhikooli direktori Aive Mõistliku sõnul oli tänavu koolis 42 tublit õpilast, keda heade tulemuste eest väljasõiduga premeeriti.

Kuuenda klassi kiituskirjaga lõpetanud Cariina Latkin arvas, et väljasõit tavapärase vastuvõtu asemel on suurepärane viis kooliaastat lõpetada. “Vahepeal on planeeritud ka väike poodlemispaus, kuid kõik ootavad ikka teaduskeskuse külastamist,” sõnas Latkin.