Maaettevõtjad: makske toetust elukoha järgi

MTÜ Eesti Maaturism ja EVEA on teinud maaeluministeeriumile ettepaneku võtta toetamise aluseks mitte tegevuskoht, vaid ettevõtja elupaik.

Ministeeriumile saadetud kirjas tuuakse välja, et ettevõtlus läheb järjest mobiilsemaks ja globaalsemaks ning oluline pole see, kus osutatakse teenust, vaid kus elab ettevõtja või töötaja koos oma perega ja kuhu laekuvad tema maksud. Ehk siis see koht peab olema maapiirkonnas.

Maaettevõtja pole kohapeale naelutatud

Olukorras, kus nt maaturismi puhul ei toetata majutuskohtade loomist, kuid eeldatakse uute turismiteenuste ja atraktsioonide arendamist, ei ole selle saavutamine võimalik vaid statsionaarsetesse seadmetesse investeerides.

Samamoodi ei ole ka mitmed muud teenused enam paiksed, vaid neid osutatakse tihti kliendi asukohas. Seega on vaja lubada teenuse pakkumiseks vajaliku mobiilse (sh kaasaskantava ja iseliikuva) tehnika ostmist, nagu maamõõdu-, termodiagnostika, mobiilsed autodiagnostika ja -remondi seadmed, järelveetavad barbeque-grillid, teenuse osutamiseks vajalikud arvutid ja nende spetsiaaltarkvara. Samuti droonid, videokaamerad, lumekahurid, oksapurustid, kännufreesid, kaevemasinad, kanuud, paadid, jetid, ATV-d, jalgrattad jms. Toetada tuleb turismiettevõtjate puhul ka territooriumi korrashoiuks vajalike seadmete (murutraktorid, lumesahad) soetamist, kuna hoolitsetud territoorium on osa turismielamusest, seega – osa teenusest.

Tootmisettevõtete puhul tuleks lubada toetada tootmisprotsessis osalevate liikurmasinate, nagu virnastajad, kahveltõstukid, laadurid jms soetamist. Nende praegune välistamine ei ole kuidagi loogiliselt põhjendatud ning on võrreldav näiteks vanadekodu ehituse toetamisega, kuid seejuures lifti välistamisega.

Mikroettevõtete kõrval peaksid investeeringutoetust saama ka maapiirkonnas asuvad kuni 20 töötajaga töötleva tööstuse ettevõtted, kuna nende potentsiaal hästi tasustatud aastaringsete töökohtade loomisel on kõrgem kui mikroettevõtetel, samas on ilmne nende turutõrge laenu ja muu kapitali kaasamisel.

Tehnovõrkudega liitumine ja muud taristualased investeeringud peaksid olema abikõlblikud ka iseseisvalt, mitte üksnes ehitusega või seadmetega kaasnevalt. Tihti on just puudulik taristu maaettevõtjale suurim kitsaskoht ja ühtlasi mittetootlik investeering, mis õigustab toetuse andmist.

Läbipaistev LEADER-projektide hindamine

E-PRIA peab hakkama arvestama eelkõige taotleja mugavuse ja ajakuluga, mitte üksnes ametnike mugavusega ja menetlemise ajad peavad tunduvalt lühenema. Taotluste PRIA-s menetlemise tähtajad ja eriti tehtud kulutuste hüvitamise tähtajad (90 päeva!) peab viima sellega vastavusse. Kui maksuamet on võimeline maksutagastuse välja maksma mõne päeva jooksul, siis tuleks ka e-PRIAt selles suunas arendada. PRIA peaks tervikuna kujunema ettevõtjaid teenindavaks organisatsiooniks, neid rohkem kaasama ja arvestama oma klientide tagasisidega.

Erilist läbipaistvust vajab LEADER-i projektide hindamine. Taotlejad peavad saama motiveeritud otsuse ja õiguse hindamisraportitega tutvuda, samuti peab olema võimalik otsust vaidlustada ja projekti uuesti hinnata. Hindamiskomisjonide koosseisud peavad regulaarselt uuenema. LEADER peaks rohkem tähelepanu pöörama piirkondlikele messidele ja promoüritustele, et elavdada siseturul kauplemist.