Hiiu piimatootjad panustavad Saaremaa piimatööstusele

Saarte Vissil osalenud Hiiumaa piimatootja näeb naabersaare piimatoot­-mise tulevikku partnerluses Saaremaa Piima­töös­tusega.

Teisipäeval Upal toimunud vissinäitusel osalenud Hiiumaa piimatootja Olav Ellermäe (Hiiu Õunakasvatuse OÜ) arvab, et olukorras, kus Saaremaa Piimatööstus ja Piimaühistu peavad hiidlaste piima väga oluliseks, näevad sellest koostööst tulu ka hiidlased. Alles hiljuti käis Saaremaa Piimatööstuse juhtkond eesotsas Ülo Kivisega Hiiumaa farme üle vaatamas ja julgustas hiidlasi koostööd jätkama. “Kivine ise käis meie laudas kohal ja ütles: tootke,” lausus Ellermäe, kelle sõnul on Hiiumaa tootjad juba mitu aastat olnud ka Saaremaa Piimaühistu liikmed.

Olav Ellermäe sõnul Hiiumaa piimafarmid praegu oma meierei loomist ei plaani, sest suurema kaasaegse meierei tegemiseks on Hiiumaal toodetud piimakogus võib-olla natuke väike. Praegu müüvad oma piima Saaremaa tööstusele kõik Hiiumaa piimafarmid, kuid kogus võiks isegi suurem olla. “Rääkisin just pütijuhiga, praktiliselt 18 tonni oli peal ja oleks veel mahtunud 8 või 10 tonni,” viitas Ellermäe tsisternauto vabale ruumile.

Võrreldes Hiiumaa piimatootjaid jõudluskontrolli andmete põhjal Saaremaa omadega, selgub, et hiidlaste farmides kipub keskmine toodang lehma kohta väikesemaks jääma. Olav Ellermäe hinnangul on väiksema väljalüpsi põhjuseks ilmselt mitmed kriisid, mis on hiidlasi rängalt räsinud ja pärssinud investeerimisvõimalusi. Üks seesugune oli nn Lacto kriis, mille tulemusel lõpetas tegevuse Hiiumaa oma meierei.

Just tänavu on Hiiumaa piimatootmine saamas keskmise toodangu osas lehma kohta oma tippklassi tootjat, sest mullu 7248 kilogrammi lehma kohta lüpsnud saare suurim piimatootja Hiiumaa Agro on praegu kindlalt 10 000 kilo graafikus. Aprilli seisuga on hiidlaste esinumber saanud lehma kohta 3520 kilo piima (mullu samal ajal 2196), millest siinpool Soela väina on paremat tulemust näidanud vaid Eesti tippu kuuluvad Kõljala POÜ ja Kärla PÜ.

Esimene hiidlane teel 10 000 klubisse

140-pealise lüpsikarjaga Hiiumaa Agro omanik Sulev Matto, kes on kandideerinud ka Eesti aasta põllumehe tiitlile, ütles Saarte Häälele, et tema on alati igasugusest koostööst huvitatud, aga kahjuks on saarlased ostnud seni temalt piima ilma lepingut sõlmimata. Leping oleks aga vajalik kasvõi juhuks, kui lähed investeeringute tarvis pangaga asju ajama.

Saarte Hääl uuris Sulev Mattolt sedagi, kuidas on tema piimatoodang viimasel aastal nii muljetavaldava hüppe teinud. “Kas sa ei ole kuulnud laulusõnu, et pikkamööda kaob kandlekõla ja pikkamööda tasub vaene võla,” vastas Matto.

Ta selgitas, et madala piimahinna tõttu on tema ettevõte saanud areneda tasapisi, kuid järjekindlalt ja süsteemselt. “Oleks me rikkamad olnud, oleks varem jõudnud, aga vaene teebki oma asju tasapisi,” rääkis Matto. “Oleme nüüd tasapisi ostnud ühe masina teise järel, saanud paremini sööta varuda ja tõuaretus on järjest liikunud,” lisas ta.

Aprilli seisuga 140-pealine kari on ainus enam kui 100-pealine jõudluskontrollis olev kari, mis on sel aastal teinud toodangus tõsise hüppe ja millest paremad on ainult meie Kõljala ja Kärla tippkarjad. Toodangu osas on Hiiumaa Agro kindlasti kõigile Hiiumaa tootjatele eeskujuks. Ettevõttel on rajatud uued rohumaad ja nüüd olemas ka robotlüpsmine. Neil on kõik edukalt läinud, suuri tagasilööke pole olnud.