JUHTKIRI: Ei saa me läbi nutita?

“Kas siis, kui sina väike olid, oli sul ka nutitelefon? Aga tahvel? Internet ju ikka oli?” Sellised küsimused pole praeguselt nutipõlvkonna nooremailt esindajailt miski ime. On ju “nuti-värk” olnud nii kaua, kui nemad end mäletavad.

Needsamad emad-isad aga suudavad ehk meenutada neid aegu, kui isegi lauatelefoni polnud sugugi kõigil peredel, laua-arvutist rääkimata. Kui helistamiseks tuli tõtata naabrinaise juurde või teha kõne telefoniautomaadist. Ja kirja adressaadini jõudmine võttis aega päevi – “meilindus” oli paarkümmend aastat tagasi paljude jaoks alles võõras ning enamus eelistas “tiguposti”.

Praegusel ajal tundub see suurele osale meist liiga tülikana: võta paber, kirjuta sellele kiri, pista ümbrikusse, kirjuta aadress, kleebi mark ja lase postkasti.

Praegune reaalsus on selline, et nutist ei saa enam üle ega ümber. Ning iga päev mõeldakse välja uusi rakendusi, et meie igapäevaelu veelgi mugavamaks muuta. Vaid pisike näpuliigutus ja su teade või telefoniga tehtud pilt jõuab otsekohe kas või teise maailma otsa. Telefoniga saad maksta arved ja panna kas või saunaahju küdema.

Kunagi meie igapäevaellu kuulunud esemed tunduvad nutiajastul aga kohatud, kummalised ja lausa naljakad. Kes soovib “nostalgialaksu”, külastagu näitust Muhu muuseumis. Oma silm on kuningas.