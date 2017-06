Saaremaa esimesed maasikad tulevad sel aastal kiletunnelist, 14 eurot kilo. Avamaamaasikat võib oodata jaanipäeva paiku.

Esimest aastat maasikaid 60 meetri pikkuses 385-ruutmeetrises kiletunnelis kasvatav Merike Ilvest sai esimese marja suhu pista 26. mail. 1400 taime oleks pidanud saaki andma hakkama paar nädalat varem, kuid külm ilm tegi oma töö.

Ilvesti sõnul tal varasem tunnelikogemus puudub ning seega ei oska täpselt öelda, kaua ta niimoodi maasikasaaki saab. “Aga ma arvaks, et maasikat tuleb veel kaks-kolm, võib-olla isegi neli nädalat,” pakkus ta. Selle aja peale hakkab saaki tulema ka tema 0,7 hektari suuruselt avamaa maasikapõllult.

Kõik sõltub muidugi ikka ja jälle ilmast. “Suurt kahju tegi eelmise nädala reedel vastu laupäeva olnud öökülm ja tegelik saak selgubki hiljem. Sel aastal istutatud frigotaimi öökülm ei mõjutanud ja nendelt peaks igal juhul saagi saama juulis,” rääkis Mustavärava kaubamärgi all tegutsev maasikakasvataja.

Esimesed saaremaised maasikad maksavad praegu 14 eurot kilo. “Kogu saak on seni kaubaks läinud,” kinnitas peamiselt Facebookis maasikaid reklaamiv Ilvest. Hinna osas on reaktsioonid tema sõnul erinevad. Mõni mõistab kohe, miks hind nii kõrge on. Teistele tuleb varase maasika kasvatamise telgitaguseid seletada. Kokkuvõttes saavad kõik aru, miks selline hind.

Merike Ilvesti sõnul ei ole maasikakasvatamine vaid taime mahaistutamine ja saagi ootama jäämine. Tööd algavad juba varakevadel ja tema on enda sõnutsi alates aprillist pea kõik päevad põllul olnud.

Varane maasikas ongi Ilvesti meelest mõeldud pigem kergeks maiustamiseks, kinkimiseks, tähtpäevaks.

Moosimaasikas tuleb ikkagi avamaalt ja hiljem. “Varase kohaliku maasika tarbimine on suuresti ka valikute küsimus – kes ostab pudeli veini, kes kommi-šokolaadi, kes laseb ripsmepikendused panna,” arutles ta.

Tunnelis kasvanud maasika maitse ei ole nii tugev kui avamaa omal. Poola ja Hispaania omadest on see siiski palju parem. Seda enam, et Saaremaal ei ole kasutatud keemilisi taimekaitsevahendeid ja kaubaks läheb alati samal päeval korjatud saak. Lähiajal tahab Ilvest proovida tunnelis kasvatada ka lauaviinamarju.