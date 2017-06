Ministeerium avas PKT taotlusvooru

Rahandusministeerium avas piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse järgmise vooru, kuhu saab taotlusi esitada ka Saare maakonna projektide rahastamiseks.

“Toetustega soovime luua piirkondades uusi töökohti ja edendada ettevõtlust, et aidata seeläbi kaasa kogu maakonna arengule tervikuna,” ütles riigihalduse minister Mihhail Korb.

Eeltööna on iga maakond koostanud PKT tegevuskava, kus on välja valitud olulised ja prioriteetsed projektiideed ning taotlusvooru on oodatud osalema kõik projektid, mille objekt ja tegevused on piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavas.

PKT toetuse abil on võimalik teha investeeringuid piirkonna eripära rõhutavate turismiatraktsioonide arendamiseks, ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamiseks tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks, linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, näiteks ühis­transport ja kergliiklusteed, arendamiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. september 2017. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeemi rahastavad Euroopa Regionaal­arengu Fond ja Euroopa Liit.