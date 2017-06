Muhu muuseumis on üles seatud nostalgiahõnguline näitus “Ennenuti”, kus eksponaatideks kõiksugu tehnikaseadmed ja muudki esemed, mis olid veel paarkümmend aastat tagasi igapäevases kasutuses. Nüüdseks on aga nutitelefonid valdava osa neist asjadest välja vahetanud.

“Mina ise sõnastan seda niimoodi, et need on nutitelefoni poolt töötuks ja kodutuks jäetud asjad, mis on üle elanud koristamise, kolimise ja remondi,” lausus näituse idee autor, muhulasest kollektsionäär Ivo Kõvamees. Nimelt kuulis ta inimestelt, kellelt ta need esemed sai, tihtipeale, et üks või teine asi oli koristamise ajal sahtlipõhjast välja tulnud.

Kui täiskasvanutele pakub näitus äratundmisrõõmu, siis nooremale põlvkonnale on seal palju avastamist. “Tänapäevaks on juba terve hulk kuni viieteistaastaseid noori, kes ei ole nende asjadega võib-olla kunagi kokku puutunudki,” nentis Kõvamees. Jutt käib fotoaparaatidest, videokaameratest, vanadest telekamängukonsoolidest, lauatelefonidest, aga näituselt leiab ka siivutute piltidega taskukalendreid, postkasti, postkaarte ja rahatähti.

Kõik need esemed on kõrvale tõrjunud nutitelefon, mis nende funktsioone edukalt ja kohati oluliselt paremini täidab. Kõvamees tõi näiteks digifotoaparaadi, mis salvestas pilte disketile. Võrdluseks, nutitelefoniga tehtud pildi suurus on keskmiselt 3 megabaiti, mis tähendab, et selle salvestamiseks läheks vaja kolme disketti.

Näituse eesmärk ei ole siiski nutitelefoni idealiseerimine, vaid silla loomine lähiminevikuga. “Nutitelefonis kui sellises ei ole midagi uut, vaid see on lihtsalt asendanud varem olemas olnud asjad,” selgitas Kõvamees. Tehnika areng on olnud aga nii kiire, et vanad asjad on vajunud unustuse hõlma, nentis ta.

Väljapandud esemed pärinevad rohkem ja vähem kummalistest kohtadest, muu hulgas ka teistest endistest idabloki maadest. Nõukogude asjad olid igal pool samasugused ja mõnda asja on soodsam soetada Bulgaariast kui Eestist, märkis Kõvamees.

Tehnikaga on Ivo Kõvamees olnud seotud aastakümneid ka tööalaselt. Nimelt on ta ettevõtte Avision OÜ, mis müüb ja rendib elektroonilisi esitlusseadmeid, juhatuse liige.

Muhu muuseumi juhataja Meelis Mereäär ütles, et näitus seostub Muhu muuseumiga mitmel moel. Nimelt on viimastel aastatel olnud muuseumi üks uurimis- ja kogumisteemasid lähiajalugu. “Kolhoosiaeg, piiride avanemine. 90. aastad,” loetles Mereäär. Teisest küljest on kollektsiooni autor muhulane ja nii passib näitus Muhu muuseumi ilusti.

Mereääre sõnul on mõned noorte grupid näitust juba külastanud. “Ja mitte ei tahtnud lahkuda, nii põnev oli neil,” märkis ta.

Hetkel ei ole näitusel veel selgitavaid tekste, kuid need lisanduvad lähiajal. Samuti avaneb lähipäevil veebileht www.ennenuti.ee, kus saab end teemaga lähemalt kurssi viia. Näituse avamisüritus on plaanitud 16. juuni õhtupoolikule. Üles jääb see pikemaks ajaks