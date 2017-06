President privileegidest: tulge elage siis Saaremaal!

Oma Saaremaa visiidi teise päeva pärastlõunaks on president Kersti Kaljulaid kohtunud kümnete inimestega ja külastanud mitmeid ettevõtteid. Päevakava on väga tihe. Ometi on tema käepigistus Saarte Häälega kokkulepitud intervjuule saabudes tugev. Ja jututeemasid jätkub. Parvlaevadest ei saa üle ega ümber. Nagu ka saarel elamise plussidest-miinustest.

Kas võib nii öelda, et saarlane tuli Saaremaale visiidile?

Niipalju võib, et minu isapoolsed esiisad on tõepoolest Lümandast pärit.

Olete Saaremaal palju käinud.Kas seekord Muhu- ja Saaremaal suudeti teid millegagi üllatada?

Väga suurelt ei ole midagi üllatanud. Tore on kuulda, et rannakalureid on palju ja nad tahaksid oma tegevust jätkata. Toetan seda. Kindlasti tuleb leida mõistlik tasakaal rannakalurite ja keskkonnakaitse vahel. Minu jaoks on omamoodi huvitav teema ka see, et kui siin on palju looduskaitsealuseid objekte, kuidas siis piirkonda majandada. Inimestel on vähe aimu nendest piirangutest, mis maatükkidega kaasnevad.

Kui palju Saaremaa temaatika igapäevaelus teile ette satub? Joote Saaremaa vett, loete Saaremaa lehte või midagi kolmandat?

Kadriorus on tõesti pudeliveeks Saaremaa vesi, aga ma joon hea meelega ka kraanivett. Selles osas Saaremaal veel monopoli ei ole. Kõigele Saaremaal toimuvale elan ma tõesti natukene teistmoodi kaasa kui sellele, mis toimub mujal. Minus on väike kallutatus, kuna ma ka iseennast saarlasena määratlen.

Kas sild või laev?

Laev.

