Täna kogunevad Saaremaale taas kirevad Ameerika luksus-sportautod, mis pakuvad kõigile huvilistele hulganisti silmailu. Nüüdseks on üritus saavutanud rahvusvahelise mõõtme ja osalema on oodatud ka hobiautod.

Eesti Corvette´i klubi korraldab luksuslike Ameerika sportautode kokkutulekut Saaremaal kolmandat aastat järjest. Tänavu on kokkutulekule oodatud ka muud põnevad hobiautod, mis võivad olla ükskõik millised haruldased eksemplarid. Üritus toimub Suure Töllu puhkekülas, kus saavad kokku Corvette’id nii Eestist, Soomest, Venemaalt kui ka Norrast.

Klubi juhataja Margus Kärdi ütles Kadi raadiole, et Corvette on esimene Ameerika sportauto, mis oli loodud spetsiaalselt Ameerika ringradadel sõitmiseks.

“Mingis mõttes saab neid võrrelda Vene autodega – raske juhitavus, meeletu võimsus, gaasi vajutamisel keerab auto piltlikult öeldes küljele. Vanemate mudelite puhul ei saa mugavusest põhimõtteliselt üldse rääkida,” märkis Kärdi.

Üldse toimub kokkutulek viiendat korda, Saaremaal ollakse kolmandat aastat saarlastepoolse sooja vastuvõtu tõttu. Ja kuna varem on soovi avaldatud ja välja pakutud teha Corvette´ide kokkutulek rahvusvaheliseks, siis sel aastal nii ongi.

“Osalejaid on ka mitmelt poolt piiri tagant, nii et tulemas on päris palju masinaid. Et asja saarlastele vähe kodusemaks muuta, ootame külla ka kõiki hobiautosid,” sõnas klubi eestvedaja.

Külalised ja uudistajad on Suurde Tõllu oodatud kella kuuest õhtul.

Hobiautodega saabujaid ootab eraldi parkla, kus ruumi jätkub kõigile. Corvette’idest moodustatakse eraldi näitus. Samal ajal, kui emad-isad autosid uudistavad, saavad lapsed aega veeta batuudil või ratsutades. Õhtu kulminatsiooniks esineb Singer Vinger.

Päeval kell 12 sõidavad Corvette´id ka läbi Kuressaare kesklinna, käiakse ära Panga pangal ja tullakse ringiga tagasi.