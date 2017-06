Saarlane arendab Tartus edukalt keerukat infotehnoloogiasüsteemi

Kuressaare gümnaasiumi vilistlane Jaak Randmets kaitses nädala algul Tartu ülikoolis doktoritöö “Programmeerimiskeeled turvalise ühisarvutuse rakenduste arendamiseks”.

Turvaline ühisarvutus on tehnoloogia, mis lubab mitmel sõltumatul osapoolel oma andmeid koos töödelda neis olevaid saladusi avalikustamata. Selle selgitamiseks tõi Jaak Randmets Saarte Häälele teoreetilise näite, mida tuntakse kahe miljonäri probleemina.

Kui kaks miljonäri ei soovi teineteisele öelda, kui palju neil täpselt raha on, aga on mõlemad huvitatud teadasaamisest, kumb on rikkam, siis turvalist ühisarvutust kasutades saavad nad seda teada. “Aga kumbki ei saa teada, kui rikas teine täpselt ikkagi on,” lisas Randmets.

Praktilisema poole pealt on turvalist ühisarvutust kasutades läbi viidud näiteks uuring, mis analüüsis seda, kui edukad olid tudengid pärast lõpetamist. Selleks läks vaja esiteks haridusandmeid – kus õpiti, kaua jne – ja teiseks palgaandmeid. Seega oli tarvis andmeid erinevatest asutustest ehk maksu- ja tolliametist ning haridusministeeriumist. Otseselt kokku viia neid andmebaase aga ei lubata, selgitas Randmets. Turvalise ühisarvutuse abil oli aga uuring siiski võimalik.

“Ehk andmed ei liikunud ühte kohta kokku, aga neid sai ikkagi turvaliselt kasutada,” selgitas värske doktor.

Tema enda doktoritöö keskendus kahele probleemile. Nimelt on süsteeme, mis lubavad turvalist ühisarvutust teha, keeruline kasutada. Randmets tegi aga programmeerimiskeele, mis parandas kasutajasõbralikkust.

Töö teine punkt on seotud protsessi kiiremaks ja usaldusväärsemaks muutmisega. “Kogu see teema on seotud mu tööga,” selgitas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna teadus- ja arendusettevõttes Cybernetica AS töötav Randmets.

Keskkooli järel kaalus Jaak Randmets, kas minna õppima keemiat või informaatikat. Valik langes viimase kasuks. “See huvi tekkis arvutit kasutades iseenesest,” märkis ta.

Magistrantuuri järel asus ta tööle ja sealt edasi tuli doktorantuur kuidagi väga sujuvalt, selgitas viimased kümme aastat Tartus elanud mees. Ta tõdes, et informaatika valdkonnas doktorikraad iseenesest hädavajalik ei ole, kui just ei ole kavas teadust tegema hakata. Magistrikraadi olemasolu aga pigem eeldatakse või vähemalt palka saab siis rohkem. Ise tegeleb ta nüüd oma sõnul vahelduseks praktilisema poolega.

Randmets tõdes, et ega kodusedki täpselt aru saa, millega ta tegeleb, kuna teema on ikkagi väga spetsiifiline ja kitsas. “Teavad, et ma programmeerin, sellest piisab,” sõnas ta.