Pühapäeva, 11.juuni, varahommikul kell 06.01 tuli teade Kuressaare linnast, et kaks joobes meest on auto juures ja üritavad autoga sõitma minna. Kõne ajal läks auto põlema. “Sündmuskohal selgus, et ilmselt üritas alkoholijoobe tunnustega 19 aastane mees võõra sõiduautoga VAZ 21063 sõitma minna,ühendades süüteluku juhtmed valesti ja sõiduk läks põlema.” teatas Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi, lisades, et juhtunu osas alustati kriminaalmenetlust.