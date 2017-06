Ott Tänak alustab viimast päeva liidrina

Sardiinia MM-rallil laupäeval kuuest katsest kolm võitnud Ott Tänak ja Martin Järveoja lähevad pühapäeval sõidetavale neljale katsele vastu liidrina, kui edu jari-Matti Latvala ees on 24 sekundit, kirjutab portaal Saaremaa Spordisõber.

Ford Fiesta WRC-l kihutav Ott Tänak ütles päeva esimest poolt kommenteerides, et teisel kohal olles on kaotus Paddonile ainult 9.5 sekundit ja ta tõdes, et hommik on olnud üsna hea. “Olid mõned väikesed probleemid siin ja seal – palju tolmu esimesel etapil ja meil olid väikesed probleemid piduritega, aga üldiselt on kõik korras,” märkis ta, peame jätkama nutikat sõitmist ja pole kahtlust, et tahame teha hea võistluse.

Päeva lõpus ütles liidrikohale tõusnud Ott Tänak, et läbi kogu ralli on toimunud äge võitlus ja ta on seda nautinud. “Mõned kuid on ebaõnnestunud, kuid meie oleme teinud head tööd ja see, mis me tegema peame on samas vaimus jätkata,” lausus rallipiloot.

“Ma arvan, et meil oli nädalavahetuseks hea strateegia. Sardiinia on väga eriline võistlus ja nõuab väga spetsiaalset lähenemist. Sa pead tundma oma piiri, seda me oleme teinud ja nii ka jätkame.”

Ott Tänak edastas suured tänud ka M-Sporti mehaanikutele, sest auto oli pärastlõunal perfektne. “Ees on veel mitu keerulist katset, kuid meil on hea edu ja me peame lihtsalt töö lõpuni viima,” märkis ta.

M-Sporti tiimipealik Malcolm Wilson ütles, et Ott Tänak ja Martin Järveoja tegid fantastilist sõitu. “Koostöös kogu meeskonnaga olid nad pärastlõunal võidukal lainel ja said ka vajaliku edu,” tõdes ta.

“Nagu me oleme näinud võib kõike juhtuda, kuid meil on hea positsioon praegu. Ott tunneb end rooli taga mugavalt nagu kogu nädalavahetuse. Pöidlad pihtu, et saaksime kogeda maagilist momenti.”

Alver Kivi