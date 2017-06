Ford Fiesta WRC-ga kihutavad Ott Tänak ja Martin Järveoja suutis Sardiinia ralli viimasel päeval laupäeval väljasõidetud esikohta kaitsta ja võtsid karjääri esimese MM-ralli võidu, vahendas Saaremaa Spordisõbra portaal. Saarlane edestas Jari-Matti Latvalat 12,3 ja Thierry Neuville’i 1.07,7-ga.

Ott Tänak tunnistas, et tunne on hea. “See oli väga raske nädal,” märkis ta, lisades, et käimasolev hooaeg on olnud suurepärane. “Meeskond ehitas uue auto, tugev tiimikaaslane sunnib mind ka rohkem pingutama ja Martin on teinud ka suurepärast tööd.”

Kuna Ott Tänak sai just Sardiinias oma esimese poodiumikoha, siis avaldas ta lootust, et seekordne võit on esimene paljudest. “Tundub, et meil on tugev meeskond ja areneme ühiselt iga ralliga,” märkis ta.

Samas ei pääsenud meie rallipaar pühapäeval ka ärevatest hetkedest, 17. katse finišisse jõudes andis Ott Tänak teada probleemist, sest tema Ford oli tolmu täis. “Mul pole nähtavust ja autos on tohutult palju tolmu,” kurtis ta.

“Eelmisel katsel eksisin ühel ristmikul, sest ma ei näinud midagi. Aga pole hullu, püüan seda nüüd parandada, aga ma pole lihtsalt seda auku veel leidnud.”

Samal katsel tabas tagasilöök ka saarlase suurimat jälitajat soomlast jari-Matti Latvalat, kes suretas oma auto välja ja lasi Ott Tänaku juba 25,5 sekundi kaugusele. “Auto jäi ühes aeglases vasakkurvis korraks seisma. Vajutasin start nupu asemel hoopis stopp nuppu ja kaotasin umbes viis sekundit,” märkis Latvala.

Alver Kivi