Ukraina rahvasaadik: EL peaks vahel prääniku asemel piitsa kasutama

Lõppeval nädalal kirjutas maailma ajakirjandus palju Ukrainast. Põhjus on lihtne – möödus ju 7. juunil kolm aastat päevast, mil Euromaidani sündmuste tagajärjel astus Kiievis ametisse Ukraina praegune president Petro Porošenko, kellele kogu demokraatlik maailm omal ajal suuri lootusi pani.

Selle tähtpäevaga seoses avaldas Soome rahvusringhäälingu Yle uudisteportaal pikema intervjuu valitsevasse Petro Porošenko Blokki kuuluva Ukraina ülemraada saadiku ja Euromaidani endise aktivisti Mustafa-Masi Naiiemiga.

Usutluse alguses tõdes rahvasaadik, et Ukrainas on praegu keerulised ajad, sest juba mitmendat aastat käib riigi idaosas verine sõda. Ent raskustele vaatamata viiakse ikkagi ellu demokraatlikke reforme. Tõsi, paraku kulgeb see üle kivide ja kändude.

Naiiemi sõnul võiks Euroopa Liit siin Ukrainat aidata, kehtestades Kiievi võimudele senisest palju rangemad nõudmised. Peamine probleem seisnevat selles, et praegu peab Ukraina kodanikuühiskond üksinda ilma välise toetuseta ägedat võitlust riigi endise eliidi vastu.

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest