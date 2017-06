Kuu aja pärast Illiku laiul toimuv elamusfestival I Land Sound on nõuks võtnud liigsuhkrused karastusjoogid peolt kõrvale jätta ning kogub kohalike abiga mahla- ja morsimaterjali.



Festivali korraldusmeeskonna liige, kes vastutab baaride eest, Paula Uspenski tõdes, et säärane idee tuli korraldajate ühisest tõekspidamisest, mille kohaselt tarbitakse suhkrut täis karastus- ja energiajooke liialt ning tervislikkusest on asi kaugel. “Samuti hoolime loodusest ja selle üldpildist, kuhu ei sobi tühjad plastpudelid ja -topsid,” kinnitas Uspenski.

See pani neid mõtlema, et kokteile ja karastusjooke on võimalik valmistada ka kohalikust toorainest. Inimesed teevad ju ikka igal aastal suurtes kogustes mahla ja siirupeid. “Juba selle pärast, et saaki mitte raisku lasta,” märkis Paula Uspenski.

Pealegi, mahlu hoiustatakse enamasti klaaspurkides, millel on taaskasutuses palju rohkem väärtust kui plastikpudelitel. “Kohaliku tooraine kasutamine aitaks Orissaare kogukonda festivali korraldamisse kaasata, vähendada plastiku kasutamist ja hoida üldist puhtust,” selgitas Uspenski.

Olgu veel mainitud, et festivalil kasutatakse topsirendi põhimõtet ehk ühekordsed joogitopsid asendatakse vastupidavate, pestavate ja taaskasutatavate joogitopsidega. Lisaks koguvad korraldajad peale mahlade ja siirupite kohalikelt ka rabarberit, et saaksid ka ise mahlategemisel kaasa lüüa.

Infot mahlakraami kogumisest hakkasid korraldajad levitama läinud nädalal Facebooki grupis “Hoolin Orissaarest”. “Ainult seda suhtluskanalit kasutades me kindlasti kõikide Orissaare elanikeni ei jõua, mistõttu kasutame ka vana head ukselt uksele käimist,” sõnas Paula Uspenski.

Praeguseks on neile mahla, rabarberit või siirupit pakutud vähemalt kümnest majapidamisest. Pakutud on isegi siirupi valmistamise võimalust. “Lisaks lööb siirupiga varustamisel kaasa kohalik Ideafarm, kellelt saame veel turule mitte jõudnud tikrisiirupit ja toetuseks leedriõiesiirupit,” avaldas Uspenski.

Kokku on vaja saada mitu tuhat liitrit mahla, seega ootab tükk tööd veel ees. Mahla ja morsimaterjali võtavad korraldajad vastu 13. juulini ehk I Land Sound festivali alguseni. Ühendust saab festivali korraldajatega võtta nt Facebooki vahendusel. “Suurimaks toetuseks on kohaliku rahva rõõmus meel ja mõistev suhtumine, kuna esmakordselt on Orissaares toimumas ürituse mõttes midagi nii suurejoonelist!” on Uspenski optimistlik.