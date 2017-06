Saaremaa võrkpallimeeskond on esimeste mängumeestega kokkuleppele jõudnud, allkirjad on andnud Hindrek Pulk ja Mihkel Tanila.

Hindrek Pulk oli klubi vaateväljas kohe, kui sai selgeks, et uuel hooajal oma meeskonnaga välja tullakse. Pulk on mees, kes on kastaneid tulest välja toonud nii Selveri kui ka Pärnu meeskonnas mängides.

Hindrek Pulga sõnul on tal suur au mängida kodusaare meeskonnas ja see koostöö tekitab väga erilise tunde, mis annab suure motivatsiooni uuel hooajal suuri tegusid teha.

Kokkuleppe on allkirjastatud ka Mihkel Tanilaga, kes on üks kolmest heal tasemel Saaremaa temporündajast.

Klubil on hea meel, et Tanila otsustas oma sammud seada kodusaarele ja kindlasti kujuneb temast fännide üks lemmikmängijaid.

Mihkel Tanila loodab oma sõnul, et klubile on kohe esimene aasta väga edukas, ja ta soovib, et see projekt oleks Saaremaal jätkusuutlik aastaid.

Karli Allik hakkab mängima Saksamaal



Veel on kokkuleppele jõutud ühe nurgaründaja ja liberoga, kellest peagi ka teada antakse. Samuti on läbirääkimised lõppfaasis mitme klubi jaoks olulise ja heal tasemel Eesti mängumehega, kelle nimed peagi avalikustatakse.

Klubi vaatab aktiivselt ringi ka välismängijate turul ja suure tõenäosusega tuuakse oma meeskonda kaks-kolm välismängijat.

Seni Selver Tallinna ridadesse kuulunud Karli Allik sõlmis üheaastase lepingu Saksamaa meistriliiga klubiga SWD Powervolleys Düren.

“Soovin tänada Tallinna Selverit nende kolme väga sümpaatse aasta eest ja kõiki meeskonnakaaslasi, kellega koos nendel aastatel mängisin. Samuti tänud kõikidele treeneritele, kes on minu arengule kaasa aidanud – Toomas Jasminile, Asko Esnale, Raul Reiterile, Rainer Vassiljevile, Gheorghe Cretule ja Indrek Verrole. Samuti olen tänulik Kokkuta Management’ile, kes selle võimaluse mulle leidis,” ütles Allik pressiteate vahendusel.

Karli Allikut esindava agendi Madis Kokkuta sõnul on Saksamaa liiga Alliku jaoks praegu õige samm: “Karli on oma esitustega tõestanud, et tegemist on väga heal tasemel mängumehega, ja aeg oli küps välismaale siirdumiseks. 2013. aasta kevadel aitasime Andri Aganitsale klubi leida ja ka tol korral oli tegemist Saksamaa klubiga. Andri puhul osutus see õigeks otsuseks ning olen ka sel korral optimistlik ja positiivselt meelestatud.”

Düren lõpetas eelmisel hooajal Saksamaa põhiturniiri neljanda kohaga ja jõudis play-off’is poolfinaali.

Alari Saar jätkab Rakveres



Mullu koos Rakvere Võrkpalliklubiga Balti liiga võitnud libero Alari Saar jätkab oma karjääri Lääne-Virumaa meeskonnas.

“Liitusin seepärast, et Rakvere on väga sümpaatne meeskond, fännid on suurepärased ja juhtkond samuti,” rääkis Alari Saar. “Tegelikult palju ei kaalunud, kas liituda või mitte, sest Saaremaaga oli selline 50/50 seis.”

Eesmärgid seab Alari Saar jätkuvalt kõrged.

“Medalid, medalid on need, mille järele minnakse,” lausus libero. “Usun, et tuleb hea aasta, saame kokku korraliku pundi ja oleme arvestatav sats. Pärnuga mäng on kindlasti huvitav, tugev tiim, vend vastas, kindlasti teen kõik selleks, et Kevin ei saaks ennast kindlana tunda minu vastu mängides. Saaremaaga tuleb kindlasti põnev kohtumine, vinge on mängida ka Saaremaa publiku ees, kus huvilisi kindlasti jagub.”

Alari Saare vend Kevin Saar liitus uueks hooajaks Pärnu VK meeskonnaga.