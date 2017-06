JUHTKIRI: Eelista saaremaist

Kui vaadata ja uskuda (tele)reklaame, sobivad suvi ja kokad-fantad-limonaadid kokku nagu valatud. Et kui on palav ja vaevab janu, haara aga pudel (või siis purk) ja kummuta. Nii on üles sirgunud põlvkonnad kihiseva joogi austajaid. Mis sest, et tohtrid leiavad, et janu peaks kustutama ikka veega. Ja et plastiktaaras mullirüübetest on palju tervislikumad kodus marjadest-puuviljadest tehtud ja klaaspudelites-purkides säilitatavad mahlad.

Paraku kippus – ja ilmselt kipub ka praegusel ajal – kodune toodang, olgu rabarberi-, sõstra-, või õunamahlad ja -siirupid, ikka riiulile seisma jääma. Juulis Illiku laiul toimuva elamusfestivali korraldajate idee pakkuda peol liigmagusate karastusjookide asemel hoopis kohalikust toorainest valmistatud keelekastet ja serveerida seda taaskasutatavatest topsidest on igati tunnustust väärt. Ning aitab ka Orissaare kogukonda omanäolise suveürituse korraldamisse kaasata.