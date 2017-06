Kirikupäevad – mitte ainult luterlaste pidu

Nädalavahetusel leidsid Saaremaal aset EELK Saarte praostkonna kirikupäevad, mille tippürituseks kujunes vaimulik laulupidu, kus astus üles ligi 500 lauljat ja pillimängijat Eestist ning kaugemaltki.

Kirikupäevadega tähistati mitut ümmargust aastapäeva – 500 aasta möödumist reformatsioonist, vaimuliku ja muusikategelase Martin Körberi 200. sünniaastapäeva ning saja aasta möödumist Eesti vaba rahvakiriku loomisest.

Suurimaks sündmuseks kujunes oodatult laupäeval toimunud vaimulik laulupidu, kus eestlaste kõrval laulsid ja mängisid pilli ka külalised Soomest ja Saksamaalt. “Kõik väliskülalised, kes olid kutsutud, tulid ka kohale,” rõõmustas Saarte praost Anti Toplaan. Publikut oli tema hinnangul Kuressaare lossihoovis vähemalt sama palju kui lauljaid.

Pidu algas rongkäiguga Laurentiuse kiriku eest. Seal süüdati ka laulupeo tuli, mida kandis Anseküla jutlustaja Tõnu Veldre. Tõrvik süüdati küünlast, mis pärines Kudjape kalmistult Martin Körberi haualt. Veldre selgitas, et neljapäeva õhtul käidi Kudjape kalmistule maetud koorijuhtidele ja organistidele austust avaldamas.

Laulupidu jättis Anseküla jutlustajale võimsa mulje. “Sellist üritust pole kiriku liinis tükk aega Saaremaal korraldatud,” nentis ta. Viimati toimus sama mastaapne kirikuüritus Saaremaal 1996. aastal.

Kirikupäevad algasid reedel Kuressaare linnuse kapiitlisaalis reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud konverentsiga. Ühtlasi avati linnuses Wastse Testamendi ilmumise 330. aastapäevale pühendatud näitus “Pühakiri – käsikirjast emakeelse Piiblini”.

Reformatsiooni aastapäeva tähistati sümboolselt ka õunapuu istutamisega Kuressaare Laurentiuse kiriku hoovi.

Pühapäeval toimusid mandrilt ja välismaalt Saaremaale tulnud külaliste osalusel jumalateenistused paljudes kohtades üle maakonna.

Saarte praost Anti Toplaan rõhutas, et see ei olnud ainult luterlaste pidu. “Kuigi ma saan aru, et seda võidi nii võtta,” tõdes ta, kuid tõi siiski välja, et kirikupäevade üritustel kohtas ta ka mitme teise koguduse, näiteks baptistide ja nelipühilaste, liikmeid ja pastoreid.

Kirikupäevadega sooviti eelkõige näidata, kui olulist rolli on reformatsioon etendanud Eesti kultuuris. Inimesed, kes ei ole kiriku liikmed või ei pea end usklikuks, võiksid samuti tajuda, et nad on kasvanud selles kultuuris, märkis praost.