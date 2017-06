Kuressaare Mercedes Cup tõi tennisesõbrad saarele

Möödunud nädalavahetusel toimus Kuressaare tennisekeskuses Saaremaa suurim tenniseturniir Kuressaare Mercedes Cup 2017. Turniiri direktori Riho Kalluse arvates võib turniiri lugeda õnnestunuks. “Nii sponsorid kui ka osalejad jäid kogu üritusega väga rahule,” sõnas Kallus, lisades, et kõik osapooled on huvitatud sellest, et paarismängude turniir toimuks ka järgmisel aastal.

Kalluse sõnutsi meeldis paljudele osalejatele ka see, et lisaks turniirile oli võimalik avastada kaunist Saaremaad ja osaleda muudes ürituse raames pakutavates tegevustes. Nimelt oli huvilistel võimalik tutvust teha golfiga, õppida mandalatantsu ja osaleda hommikujoogas. Samuti paistis päikesepealinnale kohaselt pidevalt soe päike ja tenniseturniiri sai pidada välistingimustes.

S-klassis, kus osalesid turniiri kogenuimad mängijad, triumfeeris tuntud tennisetreener Silver Karjus koos noore tennisisti Morten Ritslaidiga. Tugev mängupaar alistas Christian Andersoni ja Jakov Tsirkini kindlalt 6-4, 6-3. Kalluse sõnul oli laupäeval toimunud finaal põnev, aga võit läks siiski ilmselgelt tugevamale paarile.

E-klassis saavutasid esikoha Martin Lembra ja Ilona Poljakova, olles finaalis vastamisi Alar Inki ja Margus Käeniga. Lõppseisuks jäi 6-2, 6-3.

C-klassis osutus finaal küllaltki pingeliseks, kuid mängu võidu viisid koju Ervin Mast ja Allan Valgerist seisuga 2-6, 6-2 [10-8]. Teise koha saavutasid Tauno ja Tiina Loodus.

Võistluse kokkuvõte ja pidulik lõpetamine toimus laupäeva õhtul Kuressaare kuursaalis. Kõik turniiri klasside võitjad said auhinnaks iPhone 7 ja samuti jagati võitjate vahel 10 000-eurone auhinnafond. Õhtu lõpuks loositi kõigi osalejate vahel välja Mercedez-Benz C-klassi sõiduauto kasutusõigus kogu suveks.

Uue autoga lahkus ürituselt E-klassis mänginud Mihkel Laks.



Teele Tilts