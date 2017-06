Tolli tänaval asuv restoran Mais tegi läinud nädalal üle mitme kuu taas uksed lahti. Samas teatas restoran, et avatud on nad varasemast erinevalt – vaid augusti lõpuni ja ainult teatud õhtutel nädalas. Pärast suvehooaega on restoran avatud vaid grupibroneeringute korral.



Sel nädalal on Mais avatud kolmapäevast laupäevani alates kella 17-st. Saaremaa ooperipäevade aegu on restoran lahti siiski iga päev.