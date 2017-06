Mihkel Räim võitis Slovakkia velotuuri avaetapi

Neljapäeval sõidetud Slovakkia velotuuri mägise keskosaga 219 kilomeetri pikkusel etapil võttis võidu Cycling Academy rattur Mihkel Räim.



Etapil hoidis liidri meeskond CCC tempot grupis piisavalt madalana, et ka sprinteri-tüüpi ratturid said mägedest koos peagrupiga üle. Võitja selgus grupifinišis, kus teravamat minekut näitas just Mihkel Räim.

“Miski jäi eilsest kripeldama ja täna tuli teha palju paremini kui eile,” rääkis Mihkel Räim, kel oma sõnul oli plaan passida pundis ja jalga säästa. “Teadsime, et on raske etapp ja ma ei pruugi suurest tõusust koos esimese grupiga üle saada. Tõusu alguses tundsin end üsna kenasti, kuid siis andsid peenikesed poisid korralikult gaasi ning punt jäi aina väiksemaks. Pidasin üsna kenasti vastu, kuid siiski oli minu jaoks veidi liialt, et esimestega koos minna. Õnneks jäi meeskonnakaaslane Dennis mind ootama, hoidis head tempot ja motiveeris, et ma alla ei annaks, sest grupp polnud kaugel.”

5 km enne lõppu läks Mihkel Räim koos meeskonnakaaslasega ettepoole ja viimased 2 km oldi pundi eesotsas. Kaaslane vedas Räime viimasesse kurvi 500 m peale ning siis tahtis tuuri liider üllatada ja pika finiši teha, kuid see oli saarlase jaoks ideaalne lahtivedamine. “Kui alustasin, siis vastast ei olnud. Väga hea emotsioon. Meeskond tegi supertöö minu jaoks ja vaatame, mis edasi saab,” lausus Mihkel Räim.

Velotuuri kokkuvõttes sai maakonna 2016. aasta parim meessportlane Mihkel Räim neljanda koha.