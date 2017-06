“Seadus ütleb, et rahvakohtunikele makstakse töö eest nii tasu kui ka hüvitatakse õigusemõistmises osalemisega seotud kulutused, aga tegelik elu on juba ammu nendest hüvitistest kaugele eemale liikunud,” kirjutab Leisis tegutsev ettevõtja Maire Forsel.



Kuulasin riigikogu istungit, kus olid teemaks ka kohtunike palgad. Juhin tähelepanu ühele probleemile, millest on ammu räägitud, aga mis on siiani lahendamata – nimelt rahvakohtunike hüvitis.

Rahvakohtunik omab asja arutamisel võrdseid õigusi kohtunikuga ja temale kehtivad ka kõik sellega seonduvad kohustused, nagu vaikimiskohustus jm.

Rahvakohtuniku tasu kohtuistungil õigusemõistmises osaletud tunni eest on 2,43 eurot. Kui ma oleksin kaupluse kassapidaja ja elaksin Kuressaares, siis ma ilmselt rahvakohtunikuna oma sissetulekutes eriti ei kaotaks, aga ma ei tunne mitte ühtegi rahvakohtunikku, kes oleks nii madalapalgaline. Samas ütleb seadus, et kui rahvakohtuniku tasu õigusemõistmises osalemise päeva eest osutub väiksemaks tema töökohajärgsest keskmisest päevapalgast, hüvitatakse vahe kohtu eelarvest. Selline käsitlus lähtub sellest, et kõik rahvakohtunikud on palgatöötajad, aga kui ma olen ise ettevõtja ja minu sissetulek sõltub konkreetselt sellest, kas saan tööd teha või ei, siis muutub rahvakohtuniku amet minu poolt heategevuseks, mida ta ei peaks olema. Arvestades, et rahvakohtunik osaleb vaid raskeimaid kuritegusid käsitlevatel istungitel (vägistamised, tapmised, narkokuriteod jm), tekitame kohtunikega võrdselt ka endale vaenlasi, sest kohtuotsus ei pruugi mitte kõigile meeldida. Nii ei saa seda tööd mitte kuidagi käsitleda kui vabatahtlikku tegevust, järelikult peaks rahvakohtuniku töö olema normaalselt tasustatud ja istungile sõitmise kulud kaetud.

Kui kohtuistung toimub väljaspool rahvakohtuniku töölepinguga määratud töö tegemise asukohta või mittetöötava rahvakohtuniku elukohta, hüvitatakse ka sõidukulud, kuid kui sul pole konkreetseid sõidupileteid ette näidata, siis ma polegi aru saanud, kuidas seda sõidukulu hüvitatakse. Üle ühe päeva kestva katkestamatu kohtuistungi korral hüvitatakse majutuskulud ülemmääraga 19,17 eurot ööpäevas ja makstakse päevaraha 5,11 eurot – arvestades tänapäeva hindu, peaks rahvakohtunik ilmselt ööbima kusagil koolimajas madratsil ja ma ei tea, kus sellise raha eest siis terve päeva üldse süüa saaks?

Aga kujutage nüüd ette, et kui sa rahvakohtunikuna oled võtnud vastutuse, siis pead sa käima istungitel kuni kohtuotsuseni välja ja iial ei tea, mitu korda tegelikult käia tuleb. Kui poole protsessi pealt loobud ja sind asendatakse teise rahvakohtunikuga, siis ei jätkata mitte sealt, kus töö pooleli jäi, vaid kogu protsess algab otsast peale. Seega on mul vastutus käia istungitel lõpuni välja. Aga kui ma kaotan sellega nii palju oma ettevõtte käibest? Ja ka palgasaajana kaotaksin palgas, sest makstakse reaalsete istungitundide eest, aga kaugelt kohalesõitnud rahvakohtunik on kaotanud terve tööpäeva tasu.

