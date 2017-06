Tänaku rallivõit: tuli see, mida pikisilmi oodatud

Ford Fiesta WRC-ga kihutavad Ott Tänak ja Martin Järveoja suutsid Sardiinia ralli viimasel päeval laupäeval väljasõidetud esikohta kaitsta ja võtsid karjääri esimese MM-ralli võidu. Jari-Matti Latvalat edestati 12,3 ja Thierry Neuville’i 1.07,7-ga.

Saarlane tunnistas pärast võitu, et tunne on hea. “See oli väga raske nädal,” märkis ta, lisades, et käimasolev hooaeg on olnud suurepärane. “Meeskond ehitas uue auto, tugev tiimikaaslane sunnib ka mind rohkem pingutama ja ka Martin on teinud suurepärast tööd.”

Ott Tänakule oli see karjääri 73. ja Järveojale 42. MM-ralli. Tänakule on Sardiinia olnud õnnelik koht, sest 2011. aastal saavutas ta seal oma karjääri esimese SWRC klassivõidu ja aasta hiljem WRC-arvestuse esimese poodiumikoha, kui lõpetas ralli koos Kuldar Sikuga kolmandal kohal.

Esimene paljudest



Kuna Ott Tänak sai just Sardiinias oma esimese poodiumi­koha, siis avaldas ta lootust, et seekordne võit on esimene paljudest. “Tundub, et meil on tugev meeskond ja areneme ühiselt iga ralliga,” märkis ta.

Ott Tänak ja Martin Järve­oja lõpetasid ralli avapäeva kolmandal kohal, kaotades liidrikohal olevale Haydden Paddonile 9,5 sekundiga. Tunne saarlase sõnul perfektne siiski ei olnud. Wilsoni hinnangul oli tema tiimi meeste jaoks peamine probleem stardipositsioon, mis oli võrreldes konkurentidega kehv, sest kuigi üldarvestuses on hea seis, tähendab see varajasi stardikohti ja tee puhastamist. Laupäeval kuuest katsest kolm võitnud Ott Tänak alustas päeva kolmandalt kohalt, kuid kerkis Thierry Neuville’i ja Hayden Paddoni hädade tõttu liidriks.

Tänak ja tema toetajad ei pääsenud ka pühapäeval ärevatest hetkedest, sest 17. katse finišisse jõudes andis Ott Tänak teada probleemist. “Mul pole nähtavust ja autos on tohutult palju tolmu,” kurtis ta. “Eelmisel katsel eksisin ühel ristmikul, sest ma ei näinud midagi. Aga pole hullu, püüan seda nüüd parandada, aga ma pole lihtsalt seda auku veel leidnud.” Eile Tallinna jõudes lisas kaardilugeja Martin Järveots, et katse lõpus sai ikka peoga autost liiva välja võetud.

Samal katsel tabas tagasilöök ka saarlase suurimat jälitajat soomlast Jari-Matti Latvalat, kes suretas oma auto välja ja lasi Ott Tänaku juba 25,5 sekundi kaugusele. “Auto jäi ühes aeglases vasakkurvis korraks seisma. Vajutasin start-nupu asemel hoopis stopp-nuppu ja kaotasin umbes viis sekundit,” märkis Latvala. Tänak rohkem ei vääratanud ja juhtis auto kindlalt üle lõpujoone.

“Nüüd lähen koju ja veedan kvaliteetaega koos laste ja naisega. Ma tõesti igatsen neid,” vahendas saarlase soove Õhtuleht. Pikalt Tänakul pere juures viibimise aega pole, sest juba kolmapäeval sõidab ta taas välismaale, et alustada valmistumist Poola ja Soome MM-rallideks.

Samal ajal tähistati tema võitu ka kodusaarel. Isa Ivar Tänak küttis sauna ja avas koos Oti emaga samuti pudeli kihisevat. Delfile tunnistas ta, et telerist julges sõitu vaadata, aga närv oli sees. “Viimase kiiruskatse tee oli ju nii hull, seal oleks võinud kõike juhtuda,” sõnas ta. Kui poja auto üle lõpujoone tuli, lasi isa oma sõnul häälepaelad valla. Ivar Tänaku sõnul on rallivõit hea ka seetõttu, et nüüd on sellest võiduta olemise painajast üle saadud.

Sigar läks käiku



Omamoodi tähistas Oti võitu ka tema eelmine kaardilugeja Raigo Mõlder. Nimelt läitis mees üle viie aasta ootel olnud sigari, mis oli tallele pandud Tänaku esimese MM-võidu tarbeks.

“Kui Ott 2012. aastal Kuldar Sikuga WRC-sarja sõitma hakkas, tõi sõber mulle Tenerifelt kingituseks sigari. Ütlesin toona, et tõmban selle ära siis, kui Ott esimese MM-ralli võidab,” vahendas Postimees. Kolm aastat, kui Raigo ise Tänakule kaarti luges, reisis sigar temaga kaasa.

Mõlder ei osanud Sardiiniast võitu veel oodata. Ta arvas, et Tänaku tund saabub järgmisel rallil Poolas. Oma otsust Tänaku kõrvalt lahkuda Mõlder ei kahetse. “Mul on lihtsalt Oti üle väga hea meel,” märkis ta.

Kümnete kaupa Tänaku MM-sõite kõrvalt näinud ja pildistanud ning ka Sardiinias kohal olnud saarlasest rallifotograaf Timo Anis ütles lõpuks äratulnud võidu kohta, et emotsioon on ikka väga-väga hea. “Sellega seotud ootused ja pinge on nüüd maas,” kinnitas temagi. Samas ütles ta, et kui tahta MM-tiitlit võita, siis nüüd alles raskeks läheb. Ent see on tema arvates ilmselge, et Tänaku ja Järveoja kombinatsioon töötab. “Sellega saab võita, mida iganes,” arvas Anis.

Wilson: Ott demonstreeris perfektset strateegiat



M-Sporti tiimipealik Malcolm Wilson ütles, et Ott Tänak ja Martin Järveoja tegid fantastilist sõitu.

“See on Otile ja Martinile alles algus,” lausus Malcolm Wilson. “Ei ole midagi magusamat kui see esimene võit, mille saavutamisel nad demonstreerisid perfektset strateegiat ja väga muljetavaldavat sõitu. Ma olen kindel, et see võit on üks paljudest.”

Malcolm Wilson tunnistas, et Ott Tänaku arengut on olnud fantastiline jälgida. “Tal oli alati hea kiirus, kuid nüüd on ta saanud kokku kogu paketi,” rääkis ta.

Toetajad tunnustavad

“Küsimus oli selles, et millal see juhtub, sest see oli meile kõigile selge, et see juhtub,” sõnas Oti üks suuremaid fänne ja toetajaid Oleg Gross Sardiinia ralli järgselt.

“Ma olen poiste üle uhke, väga uhke! Palju tööd on tehtud ja ma ei kahelnud kunagi, et see hetk kätte jõuab. Ott ja Martin on näidanud ennast sellel hooajal selgete kandidaatidena rallivõitudele ja nüüd on esimene käes. Ma soovin tunnustada ka Oleg Grossi, kes on Otti kogu aeg uskunud, ja see on olnud väga oluline tugi igas mõttes. Järgmist võitu, olen kindel, ei pea kaua ootama,” rõõmustas Tänaku ja Järveoja rallivõidu üle soomlasest rallilegend ja Eesti autospordi liidu president Ari Vatanen.