Vabatahtlikud said rahasüsti

Vabatahtlikud päästeühendused said kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru kaudu rahasüsti, et soetada uut varustust ja panustada veelgi enam turvalisuse tagamisse.



Kogukondliku turvalisuse Saare maakonna toetusvoorule esitati tänavu neli taotlust, mille vahel läks jagamisele 8639,90 eurot. Projekti eesmärk on aidata kaasa sellise ühiskonna loomisele, kus inimesed tunnevad end turvaliselt ja vabalt. Nii luuakse eeldused ohtude ennetamiseks ning õnnetustele ja rikkumistele tulemuslikumaks reageerimiseks.

Vabatahtlik tuletõrjeselts Pihtla Pritsumehed said kogukonna elukeskkonna turvalisemaks muutmiseks ja päästetehnika soetamiseks 3500 eurot. Karala vabatahtlik tuletõrjeselts taotles raha kuivülikondade soetamiseks ja sai 3169,90 eurot.

MTÜ-d Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts toetati visuaalse identiteedi loomisel 1970,00 euroga. SVMS-i juhatuse liikme Maidu Lempu sõnul on organisatsioon järjest paisunud ja on aeg ka oma sümboolika jaoks. “Sinna alla kuulub Saaremaa merepääste seltsi sümboolika, mida näiteks varustusel ja lippudel kasutada. Samuti on see vajalik erinevate kirjade ja blankettide jaoks, et igal pool oleks ühtemoodi logod,” märkis Lempu.