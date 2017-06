Pesamunaga starditi mitmes mõttes – Titerannas avatud Viking Burger on ettevõtte kolmas ja noorim toidukoht, samas oli sealne esimene burksiklient kohvikuomanike oma pere pesamuna Jaco.

Kuressaares Kalda pst 1 asuvas rannahoone kohvikuruumis alustas läinud nädalavahetusel Flusso OÜ ehk seni Salmel ja ka Roonimäe tanklas populaarsust kogunud kohalik pisike burgerikett Viking Burger.

“Ja avatud ta saigi – Viking Burger Titerannas on avatud!” kuulutas firma möödunud pühapäeva keskpäeval sotsiaalvõrgustikus Facebook.

Viking Burgeri juhataja Kristo Putnik ütles, et üürilepingu sõlmis Kuressaare linnavalitsus nendega kolmeks aastaks.

“Mõtlesime, et rand oleks selline vahva koht kohviku jaoks, suvi on ju ka äge ja olgem ausad, see on üks imelisema vaatega töökohti üldse. Vahet pole, kas vihma sajab või mitte,” rääkis Putnik. “Nii siis otsustasime, et teeme selle kolmanda, pesamuna ka ära!”

Viking Burger võtab asja Kuressaare Titerannas vabalt ja vaatab, kuidas neil need kolm aastat rannas läheb. “Kui ei katseta, siis ei saagi teada,” arvas Putnik.

Ettevõtte juhi sõnul on nad küll ametlikult avatud läinud pühapäevast, kuid üht-teist – seadmeid ja sisustust – on rannakohvikusse veel lisandumas. Samas on söögikoht juba praegu avatud igapäevaselt ja süüa-juua saab igaüks, kes sisse astub.

Menüü on rannakohvikus sama, mida pakutakse ka Salmel ja Roonimäel. Tõsi, kohvivalik on ranna-Vikingis veidi laiem.