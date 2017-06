Basskitarrist Mai Agan sai Miley Cyruselt kiita

Ülemaailmset muusikukarjääri tegev Mai Agan, kes Saaremaalt pärit, sai kiita poplaulja Miley Cyruselt. David Cosby bändis basskitarri mängiv Agan astus üles USA ühes tuntumas telesõus “The Tonight Show”, samas saates osales ka Cyrus.

Õhtulehega rääkinud Agan lausus, et staar ei olnud kade ka paari head sõna ütlema. “See oli väga armas,” märkis bassimängija. Aprillis koos Cosby bändiga mööda USA-d tuuritanud Mai Agan rääkis, et publiku vastuvõtt on olnud ülisoe ja korraldus fantastiline.

Lisaks suutis basskitarrist Skype´i teel kaitsta oma magistritöö. Edukalt Rootsi kuninglikus muusikaakadeemias magistriõppe lõpetanud Agan ütles Õhtulehele, et lisaks lõputööle tuli tal USA tuuri käigus esitada muidki viimaseid koolitöid.

Noorel muusikul on nüüd plaanis suvel korraks aeg maha võtta ja juuli alguses kodusaarele puhkama tulla.

“Juuli lõpus tuuritan Rootsis New Places Orchestra & Ebbotiga ning MaiGroupiga. Augusti alguses õpetan nädal aega noori tudengeid Vänersborgi džässilaagris,” lausus muusik Õhtulehele.

Teele Tilts