GENIAALSUSEST JA LOLLUSEST: Õllest ja praamidest

XX sajandi üks kõige sõjavastasemaid teoseid on Jaroslav Hašeki romaan “Vahva sõdur Švejki juhtumised maailmasõja päevil”. Hašek jõudis kavandatust valmis vaid osa, hinnanguliselt ehk kaks kolmandikku, enne kui ta 1923. aasta esimestel päevadel suri.

Romaan on olnud populaarne igas ilmanurgas, kus selle tõlget lugeda saab, ning tõlgitud on seda rohkem kui 50 keelde, mõne (tšehhi päritolu) uurija andmeil koguni rohkem kui 70 keelde. Seda on sageli peetud “meeste raamatuks”. Mõistagi – sõda oli tol ajal, erinevalt tänapäevasest võrdsete võimaluste ajastust igal juhul meeste pidada, kuigi kannatajaiks on sõjas kõik ning naised ja lapsed veel rohkemgi kui “kõigest” surma saanud mehed. Lesed ja orvud, invaliidid ja nende hooldajad, laostunud ja hulluks aetud…

Tänapäeval peaks võrdõigusvolinik sellist vahetegemist – et meeste või naiste raamatud – pahaks panema ja – arvestades Eesti riigis levivat üldist suundumust kõike keelata – laskma raamatupoodidest, -kogudest ja -riiulitelt ära korjata nii Bernhard Linde tõlke 1928. aastast kui ka palju populaarsema (tõesti suurepärase) tõlke Lembit Remmelgalt 1960. aastast (vastavalt kirjastus Loodus ja Eesti Riiklik Kirjastus).

Aga – mis meil saarlastel sellega kõige kibedama turismiaja alguses pistmist on?! Vaat see, et selle raamatu lehekülgedelt on lendu läinud palju lauseid, mida teavad needki, kes raamatut lugenud pole.

Üks populaarsemaid raamatu algusest pärit lendlauseid õpetab meile, et see valitsus, kes õlle hinda muuta (loe: tõsta) kavatseb, see valitsus kaua ei püsi. Valitsuste ja õlleteo ajalugu kinnitavad, et see reegel peab üllatavalt tihti paika.

Ühine õllejoomine on ära hoidnud palju suuremaid tülisid. Tõsi, mõnigi kord on õllese peaga ka tüli algatatud, kuid need pahandused on kombeks kohapeal ka ära klaarida ning üks kohe ja korralikult klaaritud konflikt on igal juhul parem kui taskus hoitav rusikas. Ja õlut juues ju vaidlusküsimuste lahendamist edasi ei lükata.

Nüüd siis asja juurde! Kohe, kui saarlaste ülevedu meie oma mehe käest kroonu kätte võeti, ilmnes rida kõiksugu … lastehaigusi, millest, tõsi, suurem osa raviti peatselt välja. (Mis see ravi kõik tegelikult maksma läks – ja ikka ju sellesama üleveo rahade arvelt –, sellest vahest mõni teine kord.)

Nüüd ootame, kas meile nii oluline “viimane praam” meile alles jäetakse või mitte. Ootame kellegi otsust. Kelle – see ei ole ju kroonuametnike puhul kunagi täpselt teada!

Ja siinkohal see pealkirjas viidatud kõrvutus: valitsus, kes esialgu ainult rääkis kesköisest praamist loobumisest, pidi kohe tõsise remondi ette võtma – neli ministrit vahetusse! Ärge arvake midagi, et neil kahel asjal ei ole seost, küllap mõni vandenõuteoreetik oskab selle seose üsna hästi kätte näidata, aga seda pole vajagi: ähvardasite ja kohe saite ka karistada. Muidugi puistatakse nüüd tagantjärele tavalist poliitilist puru, aga küllap me teame…

Niisiis, valitsus, kes tahab püsima jääda, peab meie praame ja nende reise korralikult pidama!

Erki Aavik