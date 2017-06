Saaremaalt pärit noor laulja Grete Paia sai eile Strasbourg´is Erasmus+ saadiku auhinna. Väärika tunnustuse andsid üle Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, kirjutab menu.err.ee.

Erasmus+ raames Milano Bocconi ülikoolis turundust ja rahandust õppinud laulja sõnas, et see kogemus oli suureks kasuks ka tema isiklikule arengule. Samuti rääkis Paia, et Itaalias saavutas ta täiesti uue mõtlemise ja kirjutas seal viibimise ajal mitu uut lugu.

Eilne auhindamine oli 30-aastaseks saanud Erasmus+ programmi tähistamise sarjast kõige suurem üritus.

Teele Tilts