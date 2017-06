Hambaarstid pole nõus riigi tingimustel töötama

Kuigi järgmisest kuust peaksid ka täiskasvanud saama riigilt hambaravihüvitist, tuleb mitme maakonna inimestel selleks sõita suurde linna, sest paljud hambaarstid pole nõus riigi pakutud tingimustel töötama, kirjutab Postimees.



Seni tasus haigekassa vaid laste hambaravi eest, ent alates 1. juulist hakkab kehtima ka 30-eurone hambaravihüvitis täiskasvanutele. Selle hüvitise eest saab hambaid parandada aga vaid nende arstide juures, kes on nõus riigi poolt ette kirjutatud hindadega tööd tegema.

Haigekassa kodulehel olevalt veebikaardilt on võimalik näha, millised arstid on sõlminud haigekassaga lepingu ja väga arvukalt neid pole. Eelmise nädala seisuga oli täiskasvanute hambaravi osutamiseks sõlminud lepingu 45 teenuseosutajat, kõige enam on lepingusõlmijaid Harjumaalt, Tartumaalt ja Ida-Virumaalt.