Torgu vallamaja juures asuva punaväelaste monumendi teisaldamine vajab kaitseministri otsust ja kaevetöid, kuna dokumentide järgi on tegu sõjahaudade registrisse kantud ühishauaga.

Kuigi Torgu volikogu esimees Mihkel Undrest teatas läinud nädala esmaspäeval kohalikus raadios, et monumendi saab loetud päevade jooksul Mõntu sadamasse ümber paigutada, võtab asjaajamine siiski pisut rohkem aega ja kooskõlastusi, millele volikogu esimees viitas, veel pole.

Hauad või mitte



Langenute säilmete ümbermatmiseks on vaja sõjahaudade komisjoni ettepanekut, millele tuginedes teeb otsuse kaitseminister. Taotluse mälestusmärgi teisaldamiseks tegi Torgu vallavanem Tiit Põld kaitseministeeriumile ja muinsuskaitseametile aga alles eelmisel teisipäeval.

Muu hulgas viidatakse taotluses, et juba 2010. aasta septembris tegi vald muinsuskaitseametile ettepaneku viia kokku ühishaud ja ajaloomälestis ehk paigutada mälestusmärk Mõntu sadama territooriumile. Ettepanek tugines kohalike elanike väidetele, et mälestusmärgi alla ei ole kedagi ümber maetud. Hukkunud jäid Mõntu sadamasse ja ainult monument toodi Iide kooli direktori Herman Kase initsiatiivil uude asukohta.

Toonasele kirjale allakirjutanud Põld väidab eelmise nädala taotluses, et muinsuskaitseamet valla ettepanekule ei reageerinud. Tegelikult vastas muinsuskaitseameti ajaloomälestiste peainspektor Ilme Mäesalu vallale 7. oktoobril 2010, et vallamaja juures on siiski tegu kultuurimälestise, II maailmasõjas hukkunute ühishauaga.

Mälestise toimikus säilitatavatele dokumentidele tuginedes väitis Mäesalu, et Mõntu parki maetud sõjaväelaste põrmud on 24. novembril 1965. a ümber maetud tollase Torgu küla TSN TK õuele põhjendusega, et haud Mõntu sadamas on merekalda varisemise tõttu hädaohtu sattunud. ENSV sõjakomissariaadi andmetel maeti ümber viie langenu põrmud. Lisaks märkis inspektor, et sõjahaua ümbermatmise küsimuses peab vald pöörduma kaitseministeeriumi poole.

Eesti sõjamuuseumis sõjahaudade küsimustega tegelev nõunik Peep Reisser ütles eile Saarte Häälele, et sõjahaudade komisjoni ei ole saadud vahepeal kokku kutsuda, kuna sinna kuulunud siseministeeriumi esindaja lahkus ja uut inimest ei ole asemele nimetatud. Ta avaldas siiski lootust, et uus liige määratakse lähiajal ja komisjon saab oma seisukoha Iide hauamälestise kohta anda veel enne jaanipäeva.

Reisseri sõnul ei ole ümbermatmise taotlusi tükil ajal olnud ja praegu ootab lisaks Torgu juhtumile lahendust üks ümbermatmise soov ka Värskast.

Vald tegutseb



Mis puutub sellesse, kas tegu on hauakohaga või mitte, teevad spetsialistid võrdlemisi lihtsalt kindlaks. “Meil on olemas inimesed, kes tulevad kaevavad hauakoha lahti ja teevad kontrolli. Kui on midagi, siis lähevad need kalmistule,” sõnas Reisser.

Ta lisas, et tegu ei ole mingi keerulise bürokraatliku protseduuriga, tema kaudu saab vald vajalikud kontaktid ja asi on võimalik juulis-augustis läbi viia.

Reisseri arvates ei peaks aga mälestusmärki mitte Mõntu sadamasse tagasi viima, vaid hoopiski kalmistule, samasse kohta, kuhu peaks tulema ka ühishauda maetute viimne rahupaik. “Surnute koht on kalmistul,” nentis ta.

Vallavanem Põld ütles eile, et vallavalitsus tegeleb mälestusmärgi ümberpaigutamise küsimusega intensiivselt, kuid rohkemat lisama ei soostunud. “Ma ei kommenteeri. Kui midagi juhtuma hakkab, siis juhtub. Loomulikult me tegutseme,” sõnas ta.