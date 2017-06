Jalgpallilaagris rassib 44 last

Eesti jalgpalli liidu (EJL) korraldatud jalgpalli suvelaagris osaleb Kuressaares 25 ning Leisis 19 poissi ja tüdrukut.



Kõikides laagrites on juhendajateks jalgpalliliidu valitud ja koolitatud noortetreenerid, et tagada kvaliteetse treeningu ühildamine laste mängulõbuga. Laagri plaan näeb ette, et kõikidel päevadel toimub laager kell 9.30–17. Laagri viimast päeva reedel alustatakse samuti kell 9.30, kuid lõpetatakse kell 13.

Kõik osalejad saavad endale EJL-i ja suvelaagrite toetajate väljapandud meened. Laagripäev on jaotatud osadeks: hommikuti tavaliselt kerge treening, millele järgnevad lõunasöök ja erinevad mängud pärastlõunal.

Üks Kuressaares trenne vedavaid treenereid on Jan Važinski. Tema sõnul on neljapäeval Tallinna ekskursiooni päev, teistel päevadel tehakse ennelõunal harjutusi ja pärastlõunal mängitakse.

“Sel aastal on meil laagris hästi palju väikeseid lapsi ja enamik on neid, kes veel trennis ei käi,” lausus Važinski. “Oleme nii mõnelegi andekamale silma peale pannud, et nad sügisel trenni kutsuda.”