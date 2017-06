LUGEJA KÜSIB: Koostasime uue töökeskkonna riskianalüüsi…

Koostasime uue töökeskkonna riskianalüüsi, kuna vahetasime välja osa seadmeid. Tean, et riskianalüüsi peab säilitama 55 aastat, aga kas uue riskianalüüsi koostamisel võime vana hävitada? Aastatega koguneb riskianalüüse päris palju, sest tootmisettevõttes ikka midagi muudetakse ja siis tuleb iga kord uus riskianalüüs teha.



Vastab Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:



Riskianalüüsi säilitamise kohustus tuleneb töötervishoiu ja tööohutuse seadusest, mis ütleb, et riski­analüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ja neid säilitatakse 55 aastat.

Uue riskianalüüsi koostamisel ei tule ega ka tohi eelmist riskianalüüsi ära hävitada, vaid seda tuleb samuti säilitada 55 aastat. Iga riskianalüüs, mis ettevõttes on koostatud, kuulub säilitamisele 55 aastat.

Kõikide riskianalüüside säilitamine on vajalik, et saada infot töökeskkonna ja selle muutumise kohta. Näiteks võib riskianalüüsist olla abi tõendamaks, et ettevõtte endisel töötajal, kellel on kutsehaigusena tuvastatud kuulmislangus, ei saanud see tekkida teie ettevõttes, sest võeti kasutusele uued seadmed ja kuulmist kahjustavat müra ei tekkinudki.

Koos riskianalüüsiga tuleb säilitada ka töökeskkonna ohutegurite mõõtmistulemuste protokollid, sest need on osa riskianalüüsist. Teatud ohutegurite mõõtmiste puhul on valdkonda reguleerivates määrustes sätestatud eraldi tähtaeg mõõtmisprotokollide säilitamiseks.

Näiteks ohtlike kemikaalide puhul säilitatakse mõõtetulemuste üht eksemplari mõõtelaboris, teist säilitab tööandja 40 aastat. Kui tööandja lõpetab tegevuse, antakse mõõtetulemused üle tööinspektsioonile.