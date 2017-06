Silotegu käib ööl ja päeval

Eduka piimatootmise võtmesõnaks oleva silotegemise õnnestumise nimel ei pelga Saaremaa põllumehed kopsakaid kulutusi ega magamata öid.

Tuule Gruppi kuuluva Audla OÜ agronoom Õnne Sööt rääkis, et nemad töötavad esimese niite kättesaamiseks ööpäevaringselt. Et silo saaks lehmadele toitev ja mahlakas, tuleb rohumass õigel ajal võimalikult kiiresti põllult ära koristada ja söödaks teha.

Tuule Grupi ettevõtetes hakkas silotegu pihta möödunud nädalal ning kvaliteetse sööda tegemiseks on koondatud kogu tehnika ja tööjõud. Nii on kogurkärud heinapõldudel kahes vahetuses ööpäevaringselt, tehes silo niitest, mille niitjad ja vaalutajad on neile öötundideks põllule jätnud. “Meil on summeeritud tööaeg ja probleeme ei tohiks selles suhtes nagu olla,” lausus Õnne Sööt, kelle sõnul töötavad 12-tunnistes vahetustes ööpäevaringselt ka silo tallajad. Agronoom lisas, et teine ja kolmas niide enam nii tiheda graafikuga ei tule. “Siis on rohumass väiksem ja aega rohkem.”

Sööt nentis, et tegelikult on kevad olnud väga jahe ja halva rohukasvuga. Augusilo kõrval teeb Tuule Grupp olude sunnil Söödi sõnul praegu silo ka maa peale (silopäts), mis reeglina loomadele kõige varem ette antakse. Kuid juba lähiajal algab Audlas Ollemäe lauda laiendamine, mille käigus tuleb juurde ka siloauke.

Agronoom Sööt rääkis, et kuigi ilmad pole olnud taimede jaoks sugugi ideaalsed, pole rohu kasv kultuurheinapõldudel siiani eelmise aasta omale alla jäänud.

Eesti parimate piimatootjate sekka kuuluv Kärla PÜ kasutab sel aastal esmakordselt siloteol 15-meetrise töölaiusega vaalutajat ja esmakordselt ka silokombaini, milleks on Konekesko demomasin. Varasematel aastatel keskeltläbi 20 päeva 800 hektaril põldudel esimest niidet teinud Kärla PÜ saab sel aastal tänu uuele tehnikale sama tööga hakkama 10 päevaga. “Eelmise aasta külvid on suhteliselt ilusad, aga natukene vanematel on rohumass üsna kehv,” iseloomustas Kärla PÜ juht Ülar Tänak rohu kasvu kolm päeva enne esimese niite lõppu.

Möödunud aastal esmakordselt lehma kohta üle 11 000 kilo piima tootnud Kärla PÜ juhatuse liige Margus Muld ütles aasta algul Saarte Häälele, et sel aastal võib Kärla lehmade toodang tõusta 11,5 tonnini lehma kohta. Võttes arvesse, et silokombain valmistab kvaliteetsemat silo kui kogurkäru, siis annab praegune pilk siloteole lootust, et toodangu kasv saab ka teoks. Täpsema toodanguprognoosi saab Tänaku sõnul siiski pärast siloproovide selgumist. “Kõige suurem testija ja ütleja on aga lehm ise, kui me talle selle sööda ette anname,” lisas Kärla PÜ juht.