Süüdlaseks mõistetud

“Kas üle seitsmekümne aasta tagasi toimunud ränga ülekohtu tunnistamine sünnitab kelleski ka meeleparandust?” küsib tänasel leinapäeval EELK piiskop, endine Kuressaare koguduse õpetaja Joel Luhamets.



Evangelist Johannes kirjutab, et kui Püha Vaim tuleb, siis toob ta maailmale selguse patu kohta, õiguse kohta ja kohtu kohta (Joh 16,8).

Me elame maailmas, kus võib juhtuda, et tõde kuulutatakse valeks ja vale tõeks. Sellise elu paradoksi keskel elas Jeesus. Röövel ja mõrtsukas Barrabas lasti vabaks ning süütu ja veatu Jeesus nimetati kurjategijaks ja mõisteti ristilöömise läbi surma.

Kuna jätkuvalt on au sees õigus, siis peab ülekohus end alati rüütama õigluseks, progressiks, hoolimiseks, sallivuseks jne, et oma tahtmist teostada. Õiguse ülekohtuks väänamine on sellele maailmale jõukohane. Jeesusele esitati süüdistus pühaduse teotamises, käsust üleastumises, rahva mässule õhutamises. Tolleaegse ülem­preestri meelest tuli Jeesus risti lüüa rahva päästmise nimel.

Tänasel leinapäeval meenutame aega, mil töökad, ausad, oma kodu ja kodumaad armastavad inimesed mõisteti süüdlaseks ning määrati vangistusse ja surma. Küüditajad ei pidanud ennast vähimalgi määral kurjategijateks, vaid enda meelest tegutsesid nad õiglasema ühiskonna ja rahva parema tuleviku nimel.

Jumala Vaim toob meile selguse õiguse kohta. Kuna Jeesuse Kristuse lunastustöö läbi on kurja võim murtud, siis saavad vahel ka kurjategijad oma vigadest aru, kuid alati ei too see kaasa tõsist meeleparandust.

Juudas kahetses ühel hetkel Jeesuse reetmist ja tõi templisse tagasi selle reetmise eest saadud 30 hõberaha. Pilatus pidi Jeesust surma mõistes käsi pesema, et kuidagi ennast sellest ülekohtu teost puhtaks pesta. Rooma väepealik, kes korraldas Jeesuse ristilöömise, ja need, kes koos temaga Jeesust valvasid, pidid lõpuks tunnistama: “Tõesti, see oli Jumala Poeg!” Kuid see äratundmine ei viinud neid siiski tõsisele meeleparandusele. Vähemalt Juuda ja Pilaatuse puhul mitte.

Täna peame küsima, kas üle seitsmekümne aasta tagasi toimunud ränga ülekohtu tunnistamine sünnitab kelleski ka meeleparandust?

Need, kes avavad end Jumala Vaimule, saavad selguse ka patu osas. Patu osas eelkõige selles mõttes, et me aru saades tõest, ei tee sellest õigeid järeldusi. See puudutab inimeste ülekohtuseid tegusid. Kuid see puudutab ka suhtumist Jumalasse. Meie ei mõista asju mitte nii, nagu on õige ja nagu see on meile avaldatud. Vaid me mõistame asju nii, nagu me ise oma rikutuses tahame.

Kuid Jumala ees ei ole võimalik valede väidetega ennast õigustada. Tema näeb meid läbi ja on meie õiglane kohtumõistja. Tema palge ees tuleb igal ülekohtutegijal kord aru anda.

Paulus kirjutab oma kirjas roomlastele: “Jumala viha ilmub inimeste igasuguse jumalakartmatuse ja ülekohtu vastu, nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitsais, sest et see, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik, Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada, sest Jumalat tundes nad ei ole ülistanud ega tänanud teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustes jooksnud tühja ning nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks.”

Olgu Jumala Vaim oma armu ja halastuse läbi juhatamas meid paremasse homsesse. Seisan oma rahva leinaga Jumala palge ees ja soovin kõigile Jumala õnnistust.

LAPSENA SIBERISSE



“Seda, mis meie väikese rahvaga tehti, ei tohi unustada,” leiavad kuressaarlane Ülo Roos ja Kihelkonnal elav Asta Salumaa, kes mõlemad küüditati lastena 1941. aasta juunis Siberisse. Asta Salumaa pidi selle katsumuse läbi tegema ka 1950. aastal.

Ülo Roos, Saaremaa Memento eestvedajaid:



Meid viidi 41. aastal ära kogu perega – kokku kaheksa inimest. Olin tollal poolteiseaastane. Vanemad surid selleks, et lapsed elama jääksid. Mäletan oma Siberi-aastaist nälga. Ja täisid. Meeles on ka tagasitulek Eestisse 1946. aastal. Pääsesin kodumaale tänu suure südamega naisele Sinaida Koostile. Ta tuli meie juurde lastekodusse, et viia ära oma surnud õe poeg Hellar Saar. Siina tuli järele küll ühele, aga võttis lisaks oma õelapsele kaasa veel kaheksa “pätakat” ja tõi meid Nõmmele lastekodusse. Minu kasuemaks sai mu ema sõbranna. Mu Siberisse viidud perest olid surnud kõik peale mu onu, kes oli minust kõigest kümme aastat vanem, ise alles lapseohtu. Tema sai Siberist tulema 1948-ndal või 1949. aastal, aga ei saanud Saaremaal elamisluba.

Minu arvates peaks leinapäeva tähtsus ajas aina suurenema, et inimesed jätaksid meelde ja teadvustaksid endale, mida on võimalik ühe pisikese rahvaga teha. Karistati kõiki, kes režiimi jaoks ei sobinud – kõiki, kes olid töökamad, elus midagi saavutanud, kuulunud omakaitsesse jne. Minu vanaisal oli parajasti Salme külakeskuses maja valmis saanud, vanaisa oli olnud Omakaitses ja Kaitseliidus, mingil määral seotud ka vapsidega. Pole siis ime, et ta ebasobivaks arvati.

Asta Salumaa, mälestusteraamatu “Midagi igavest pole olemas” autor:



Kui me pere Siberisse küüditati, olin seitsmeaastane laps. See minek on mul selgesti meeles. Meid viidi ema ja vennaga, aga kuna mu meremehest isa oli parasjagu merel, jäi ta küüditamisest maha. Kui ta nädal aega hiljem Jaagarahule tuli, ta arreteeriti. Ema, vend ja mina saime Siberist õnneks tulema. Muidugi oli kodust kaugel raske – nälg ja täid kuulusid ka minu lapsepõlve. Samas on meeles, kuidas eestlased ühte hoidsid. Kui kõige suuremal näljaajal kellelgi midagi oli, anti ka teistele. Mida aeg edasi, seda vähemaks jääb neid, kes on ise küüditatud olnud. Muidugi on praeguste noorte seas neid, kes ei tea küüditamisest suurt midagi.

Seda, et meie rahvaga niisuguseid hirmsaid asju tehti, ei tohi unustada, see vajab ikka ja jälle meeldetuletamist. Sel teemal tuleks rohkem kirjutada, rohkem rääkida. Eks muidugi vaju ka küüditamised kunagi rohkem unustuse hõlma, aga vähemalt nii kaua, kui on olemas inimesed, kes küüditamist mäletavad, peaks sellest ikka rääkima. Leinapäev on minu jaoks oluline. Olen iga aasta 14. juunil käinud Jaagarahul, kust meid omal ajal viidi. Siiski ei ole see minu jaoks kurb päev, pigem meenutan sel päeval armsaid lähedasi ja rõõmustan, kui saan heade tuttavatega kokku.