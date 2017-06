Tulemas on Ajatu Muusika Festival

On huvitav mõtiskleda, miks üks osa muusikast elab inimestes kümmekond aastat, teine sadakond ja mingi osa jääb kestma aastasadadeks. Ehk muutub justkui ajatuks.

Peatselt algav Ajatu Muusika Festival, mis kestab 16.–18. juunini Kuressaares ja Pihtla vallas Pühas, keskendub just sellele osale muusikast ja tantsust, mis on meieni jõudnud isegi seitsmesaja aasta tagant.

Kuressaare linn on oma ajaloolise tausta ja pikkade vanamuusika õpetuse traditsioonide tõttu igati sobiv paik sellise suunitlusega festivalile. Siin on lapsi varajast muusikat mängima õpetatud juba 21 aastat ja festivale on korraldatud alates 1997. aastast. 2017. aasta festival tuleb aga eelmistest paljuski erinev.

Tänu fondi “Igal lapsel oma pill” toetusele on Kuressaare muusikakoolil sügiseks tõenäoliselt oma klavessiin. Sellest pillist on siinsed noored vanamuusikud juba kaua puudust tundnud ja see on ka põhjuseks, miks kogu 16. juuni Kuressaare raekojas pühendatakse klavessiinile.

Tunnustatud eesti klavessiinimängija ja pedagoog Ene Nael viib läbi õpitoad kohalikele klaveriõpilastele ja õpetajatele. Koos edukamate õpilaste ja Rakvere klavessiiniõpetaja Piret Villemiga annab ta reede õhtul ka kontserdi. Festivali avamisel raekojas esineb sõnavõtuga Kuressaare klavessiini saamisloost Kuressaare muusikakooli õpetaja Edoardo Narbona. Seekord musitseerib ta kahemanuaalsel külalispillil, astudes nii esmakordselt kohaliku publiku ette ka klavessiinimängijana.

Esmakordselt on festivalil suurema tähelepanu all ajalooline Püha Jakobi kiriku orel, mille võimalused vaatamata oma väiksusele on imetlusväärsed. Selle oreli kõla erilisust ja võlu demonstreerib laupäeval Narbona nii solistina kui ka koos vanamuusikaansambliga Rondo itaalia kahekoori muusikat esitades. Kontserdil astuvad üles külalisgrupid Kiilist ja Rakverest.

Noorte vanamuusikaansamblid esinevad sel päeval pikemate kavadega linnuse kapiitlisaalis. Kaasa teevad tantsuteater Monplaisir Peterburist ja Fioretta Rakverest. Kuressaare Laurentiuse kirikus toimub aga Rita Naabri oreliõpilaste kontsert.

Uue ettevõtmisena on kavas varasemaid ajastuid ja tollast olustikku tänapäeva inimesele lähemale toov töötuba “Traditsiooniline toidulaud keskajal”, kus toimetab ja jagab selgitusi Eesti ajaloomuuseumi teadur Krista Sarv. Peatselt avatavas Keskaja tegevuskeskuses Garnisoni 24 tutvustab ta keskaja tavapärast toiduvalikut, lauakombeid ja söömiskultuuri. Õpitoa praktilises osas valmistab iga osaleja keskaegse retsepti järgi maiuse. Rohkem kui kunagi varem on seekordsel festivalil ajaloolise tantsu harrastajaid – nad tulevad Peterburist, Rakverest ja Kuressaarest.

Ajaloolise tantsu töötoa viib pühapäeval linnuses läbi Külli Kressa Tartu tantsuklubist Saltatriculi. Et Kuressaares kogub populaarsust ajaloolise tantsu klubi Rondo Danzante, siis on tantsutöötuppa uusi huvilisi oodata ja ette hakatakse valmistama projekti Kuressaare lossilegendi ainetel.

Rondo ja Rondo Danzante kontsertide traditsiooniks on muutunud ühistantsud publikuga, mis ikka suurt elevust on tekitanud. Seda võimalust pakutakse kõigile ka seekord.

Tiiu Maripuu,

festivali kunstiline juht